20㎏ 감량했던 소유 "다시 살쪘더니 또 돌아온 듯"

가수 소유가 20㎏ 감량 후 다시 살이 쪘다고 했다.

소유는 23일 자신의 유튜브 채널에서 쑥뜸과 좌욕을 했다.

소유는 몸을 따뜻하게 하기 위해 어깨와 발바닥 등에 팥 주머니를 올리고 쑥뜸을 받았다.

그는 "원래 내가 열이 많아서 겨울에 보일러를 잘 안 튼다. 그런데 살이 빠지고 체질이 바뀌어서 요즘 추위를 잘 느낀다"고 말했다.

그러면서 "의학적으로는 18~19도로 자는 게 살이 잘 빠진다고 한다"고 했다.

소유는 발리에 가면 몸이 건강해지는 느낌이 들기도 한다고 했다.

그는 "발리 헬스장에서 운동 끝나고 나가면 습식·건식 사우나에 수영장도 있다. 아이스배스에 들어가서 2분 버티고 나와서 좀 쉬다가 다시 사우나하고 이걸 3~4번 반복하면 진짜 기운이 올라간 느낌이 든다"고 말했다.

체질 변화로 땀이 줄지 않았냐는 물음엔 "다시 살이 좀 쪘더니 또다시 돌아온 거 같다"고 했다.

소유는 좌욕까지 한 뒤 "붓기가 빠진 거 같다. 피곤하거나 붓기 빠질 때마다 아이홀이 들어가는 데 붓기가 없다. 붓기 빼는 데 효과가 있던 것 같다"고 말했다.

소유는 최근 몸무게를 68㎏에서 48㎏까지 줄였다고 했었다.

<뉴시스>