중재에 주변국 총출동…이란, '협상 안했다'며 간접소통 인정

"美, 협상상대로 의회의장 주목"…합의 가능할지 유효할지 안갯속

미국과 이란이 비공식 접촉으로 긴장완화를 타진하지만 협상 진전은 불확실하다고 가디언이 23일(현지시간) 지적했다.



보도에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 특사 스티브 윗코프와 압바스 아라그치 이란 외무부 장관이 비공식적으로 접촉하고 있다.



이 같은 대화는 이집트 외무부가 양측 간 대화가 진행 중이라고 지난 22일 공개함에 따라 알려졌다.

여기에는 이집트, 오만, 파키스탄, 카타르, 튀르키예 등 여러 중재국이 동시에 관여한 것으로 알려졌다.



가디언은 미국과 이란의 전쟁 발발 이후 첫 접촉인 이번 대화가 정식 협상이라기보다는 탐색을 위한 접촉 수준으로 평가했다.



파키스탄 정부 실세로 꼽히는 아심 무니르 육군참모총장이 지난 22일 트럼프 대통령과 통화한 데 이어 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리가 마수드 페제시키안 이란 대통령과 대화했다는 보도도 나왔다.



향후 JD 밴스 미국 부통령이 참여하는 추가 회담이 중재국으로 새롭게 부상하고 있는 파키스탄에서 열릴 가능성도 제기된다.



트럼프 대통령은 이란 측이 먼저 대화를 요청해왔다고 주장했다.



'글로벌 에너지 동맥' 호르무즈 해협을 48시간 안에 개방하지 않으면 이란 발전소를 초토화하겠다는 자신의 경고 때문에 이란이 움직였다는 얘기다.



트럼프 대통령은 23일 소셜미디어를 통해 이란과 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴다며 이란 에너지 시설 폭격을 보류한다고 발표했다.



이란 지도부는 국내 정치를 고려한 듯 미국의 압박에 굴하지 않는다는 강경론을 되풀이했으나 결국 간접적인 소통 사실은 시인했다.



이란 외무부와 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 협상한 적이 절대 없다며 목소리를 높였다.



이들은 트럼프 대통령이 에너지 가격을 낮추고 호르무즈 해협 장악을 위한 지상군 투입 시간을 벌기 위해 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 것이라고 비난했다.



그러나 이란 당국은 점차 대화 사실을 시인하는 방향으로 돌아섰다.



이란 외무부 에스마일 바가이 대변인은 우방국들을 통해 전쟁 종식을 위한 미국의 협상 요청 메시지를 받았으며 이란의 원칙적 입장에 따라 적절히 응답했다고 밝혔다.



협상이 없었다고 항변하고 호르무즈 해협 등에 대한 이란의 기존 입장은 변함이 없다고 강경론을 되풀이하면서도 간접대화 사실은 공식 확인한 것이다.



가디언은 이란의 이 같은 미묘한 태도를 두고 폭격과 암살 작전으로 이란 지도부가 혼란을 겪고 있다는 점을 주목했다.



그러면서 이런 상황에서 트럼프 대통령의 발언대로 협상이 본격 진행되더라도 미국이 이란의 누구와 대화할 수 있을지 의문이라고 지적했다.



이란은 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자가 암살당한 뒤 구심점이 누구인지 불분명하다.



아야톨라 하메네이의 역할을 대행해오던 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장도 뒤따라 암살당했다.



후임 최고지도자인 아야톨라 모즈타바 하메네이는 아직 한 차례도 모습을 드러낸 적이 없다.



미국과 이스라엘 언론에서는 트럼프 행정부가 바게르 갈리바프 이란 의회 의장을 협상 상대로 주목한다는 보도가 나온다.



그러나 갈리바프 의장이 실권을 쥐고 있다는 분석이 나오지만 그의 대표성이 불확실해 협상 성과를 낼 수 있을지 미지수라는 관측도 있다.



트럼프 대통령은 이란과의 대화와 관련해 호르무즈 해협 공동 통제, 우라늄 농축 전면 중단 및 핵무기 포기, 탄도미사일 감축 등 15개 항을 언급했다.



이들 사안은 그간 이란 체제의 존재 이유와 직결되는 까닭에 실제 합의에 이를 수 있을지는 미지수다.



키어 스타머 영국 총리는 중동 전쟁이 조속히 종식될 것이라고 섣부른 기대를 품고 대비 태세를 완화하면 안 될 것이라고 경고했다.



트럼프 대통령은 대화가 실패할 경우 "우리는 그저 마음껏 폭격을 계속할 것"이라며 지속적인 군사적 압박을 예고하고 있다.

<연합>