아임인, 10주년 맞아 리브랜딩 추진…‘함께·성장·습관’ 가치 중심 재편

소셜 플랫폼 ‘아임인(imin)’을 운영하는 티웨이브(Twave, 대표 서재준)는 서비스 10주년을 맞아 브랜드 리브랜딩을 실시했다고 24일 밝혔다.

‘아임인’은 전통 ‘계(契)’ 문화를 기반으로 한 목표 달성 플랫폼으로, 이용자들이 동일한 목표를 설정하고 일정 기간 함께 참여하며 각자의 순서에 따라 성취를 이어가는 구조로 운영된다. 이 과정에서 이용자 간 응원과 경험 공유가 활발히 이뤄지며, 서비스는 공동 참여를 기반으로 한 플랫폼으로 발전해 왔다. 최근에는 이러한 특성을 바탕으로 커뮤니티형 라이프스타일 플랫폼으로 확장되는 흐름을 보이고 있다.

티웨이브는 이번 리브랜딩을 통해 그동안 축적된 사용자 경험과 서비스 운영 방향을 브랜드에 반영했다. 목돈 마련이라는 공동 목표를 중심으로 한 참여 구조와 일상 속 성취 경험을 중시하는 이용 패턴을 반영해 브랜드 전략을 재정비했다는 설명이다.

회사는 ‘함께’, ‘성장’, ‘습관’을 핵심 가치로 설정하고, 이를 기반으로 한 슬로건 ‘함께 성장하는 습관’을 공개했다. 새로운 브랜드 체계는 앱과 웹, 캠페인 등 다양한 접점에 단계적으로 적용된다.

브랜드 아이덴티티(BI)는 연결 구조, 상승 흐름, 반복 요소를 결합한 형태로 설계됐으며, 이를 통해 브랜드 메시지의 일관성과 확장성을 동시에 확보한다는 계획이다.