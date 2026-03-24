李 “중동전쟁 장기화…최악 상황까지 가정한 대비책 시행”

“정부 차원 비상대응 체계 선제 가동”

“추경 편성·처리 빠를수록 효과 클 것”

“정유사 담합, 발본색원·일벌백계해야”

이재명 대통령은 24일 중동 상황과 관련해 “민생과 경제산업 전반에 발생할지 모를 중대한 위기에 대처하기 위해서 정부 차원의 비상대응 체계를 선제적으로 가동해야겠다”며 “최악의 상황까지 가정한 대비책을 철저하게 수립·시행해달라”고 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “비단 에너지만이 아니다. 배달 용기부터 의료 도구까지 우리 일상에 석유화학 제품이 쓰이지 않는 곳이 없기 때문에 언제, 어디서, 어떤 문제가 벌어질지 예측하기가 어려운 상황”이라며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 국무위원들을 향해선 “각 부처는 수급 우려 품목을 포괄적이고 꼼꼼하게 점검하고 또 그것들이 국민의 일상에 미칠 영향, 대체 공급선은 어디인지 등을 세밀하게 파악해달라”고 주문했다.

이재명 대통령이 24일 오전 청와대에서 열린 11회 국무회의에 참석해 발언하고 있다. 청와대사진기자단

최근 중동 상황을 두고선 “중동 전쟁의 확대 장기화로 원유, 천연가스 수급 불안이 커지고 있다”며 “국제에너지기구는 ‘이번 사태가 역사상 최악의 에너지 안보 위협’이라며 세계 경제에 미칠 충격을 경고하고 있다”고 짚었다.

추가경정예산(추경) ‘속도전’도 재차 강조했다. 이 대통령은 “중동 전쟁의 충격이 갈수록 커지는 상황에서 ‘전시 추경’의 편성과 처리는 빠르면 빠를수록 효과가 배가 될 것”이라며 “특히 이번 추경은 ‘국민 체감의 원칙’ 아래 고유가 부담 완화, 민생 안정, 산업 피해 최소화, 공급망 안정, 지방 경기 활성화를 주요 목표로 꼼꼼하게 세부 내용을 설계해달라”고 했다. 또 “규모도 마찬가지다. 미리 전체 규모를 정해 놓고 각 사업을 억지로 꿰맞추기보다 실제 현장의 필요를 충실하게 반영한 적정 수준으로 편성해야 되겠다”며 “지금은 재정을 아끼는 것보다 어렵고 필요한 곳에 신속하게 그리고 효과적으로 투입하는 것이 무엇보다 중요하겠다”고 덧붙였다.

위기 상황을 악용한 석유 가격 담합 등에 대한 경고도 이어졌다. 이 대통령은 “검찰이 어제(23일) 정유사들의 기름값 담합 의혹에 대한 수사에 착수했다”며 “국민 고통을 악용한 부당한 돈벌이는 법과 원칙에 따라서 발본색원하고 일벌백계해야 되겠다. 정유업계도 국가기관 산업으로서의 공적 책무를 깊이 인식하고 국가적 위기 극복 노력에 함께 동참해주시기 바란다”고 말했다.

국민들의 협조도 요청했다. 이 대통령은 “외환위기와 코로나19 국난을 극복했던 것처럼 이번 위기 역시도 우리 국민 모두가 마음과 뜻을 모으면 얼마든지 이겨낼 수 있다”며 “공공기관은 차량 5부제 등으로 솔선수범하고 국민들께서도 대중교통 이용과 생활 절전 등 에너지 아껴 쓰기 운동에 동참해 달라”고 했다.

27일 예정된 석유 최고 가격 2차 고시를 두고선 “그간 국제유가가 큰 폭으로 올라 가격 인상이 불가피한 상황이지만 국민 삶에 미칠 충격을 조금이라도 덜기 위한 구체적 방안을 신속하게 마련해야 되겠다”고 부처에 주문했다.