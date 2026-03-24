중동발 위기에…공공기관 승용차 5부제 의무 시행, 정부 "핸드폰 충전 제발 낮에"

중동 사태 장기화로 인한 에너지 수급 불확실성이 커지자, 정부가 공공부문을 대상으로 25일 0시부터 승용차 5부제(요일제)를 의무 시행한다. 전기차와 휴대폰은 낮 시간대 충전하는 등 전국민이 에너지 절약에 동참할 것을 호소했다.

기후에너지환경부는 24일에 열린 국무회의에서 이 같은 내용의 에너지절약 대응계획을 보고했다.

정부에서 독려하는 12가지 에너지절약 국민행동. 기후환경에너지부 제공

대응계획에 따르면, 공공기관에 의무로 실시되는 승용차 5부제(전기·수소차 제외)를 민간에도 참여를 독려할 방침이다. 자율 실시를 기본 원칙으로 하지만 원유 수급에 차질이 우려되는 ‘경계’ 경보 발령 시에는 의무로 참여하는 방안도 검토 중이다.

이를 포함 생활 속에서 실천할 수 있는 12가지 절약 방안도 적극 홍보할 방침이다. 대중교통 이용하기, 적정 실내온도 유지하기 등이다.

아울러 공공기관과 대기업 등에는 한시적으로 출∙퇴근 시간을 조정할 것을 독려하는 방식으로 교통수요를 최대한 분산할 계획이다. 석유류 사용량이 많은 상위 50개 업체에는 에너지 절감 계획을 수립하도록 요청할 예정이다. 이들 기업이 에너지 절감 목표를 달성하면 에너지절약시설융자사업에 우선 지원할 수 있도록 혜택을 제공한다.

LNG 소비를 최소화할 수 있도록 전원믹스도 조정한다. 미세먼지 영향이 적은 날에는 미세먼지 계절관리제에 따른 석탄발전 운전 제약(80%)을 완화할 방침이다. 정비 중인 원전 5기를 5월까지 적기에 재가동하는 방식으로 LNG사용량을 줄여나가는 식이다.

재생에너지를 7GW 이상 신속히 보급하고 에너지저장장치(ESS)도 1.3GW 설치해 LNG 등 에너지 수입을 근본적으로 줄여나갈 계획이다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 “에너지 수급 위기가 엄중한 만큼 정부 노력만으로 한계가 있다”며 “전국민이 에너지 절약에 적극 동참할 수 있는 여건을 조성하는 동시에 에너지 자립과 안보를 강화할 수 있도록 든든히 지원하겠다”고 말했다.