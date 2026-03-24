레고랜드·코엑스 아쿠아리움 역대급 할인 혜택 27일 종료

레고랜드 코리아 리조트와 씨라이프 코엑스∙부산 아쿠아리움이 손잡고 야심차게 선보인 ‘복합 연간이용권 특별 할인 프로모션’이 오는 27일 종료를 단 3일 앞두고 있다.

이번 프로모션은 이달 6일 시작 이후 레고랜드와 씨라이프 아쿠아리움을 동시에 즐길 수 있는 파격적인 구성과 가격, 그리고 레고랜드 1년 무료 주차 특전 등으로 가족 단위 방문객들 사이에서 뜨거운 호응을 얻고 있다.

레고랜드 전경. 레고랜드 제공

가장 큰 인기를 끌고 있는 ‘더블 패스 연간이용권’은 수도권과 춘천 인근 나들이객에게 최적화된 상품이다. 레고랜드와 코엑스 아쿠아리움을 1년 내내 무제한 방문할 수 있다. 프로모션 가격 적용 시 1인당 9만9000원(정상가 11만9000원)에 구매할 수 있다.

기존 레고랜드 단독 엘리트 연간이용권(11만9000원)보다 저렴한 가격으로 두 곳의 시설을 모두 이용할 수 있는 셈이라 ‘역대급 가성비’라는 평가가 나온다.

또 △식음료 및 기념품 10% 할인 △레고랜드 호텔 예약 할인 △코엑스 아쿠아리움 내부 체험 20% 할인 등 풍성한 부가 혜택이 상시 제공된다.

특히 프로모션 특전으로 제공되는 레고랜드 1년 무료 주차 혜택은 프로모션 마감 기한인 27일까지 구매할 경우에만 제공돼 막판 구매 수요가 몰릴 것으로 예상된다.

‘트리플 패스 연간이용권’은 할인가 13만9000원(정상가 17만9000원)에 레고랜드, 코엑스 아쿠아리움, 부산 아쿠아리움을 모두 이용할 수 있다.

성수기에 레고랜드를 방문할 경우에도 대기 시간을 획기적으로 줄여줄 ‘레고랜드 원샷 패스트 트랙(우선 탑승권)’ 2매가 특별 제공돼 쾌적한 관람 환경을 보장한다.

구매 특전 외에도 연간이용권 고객에게는 다양한 이벤트성 혜택이 깜짝 제공될 예정이다. 바로 지난주에도 연간이용권 소지 고객만을 위한 식음료 추가 할인 쿠폰이 제공된 바 있다. 이러한 혜택은 레고랜드 파크와 호텔을 통틀어 지속적으로 이어질 계획이다.

레고랜드 관계자는 "연간이용권에 대한 자세한 내용과 구매 방법은 레고랜드, 코엑스 아쿠아리움, 부산 아쿠아리움의 각 공식 홈페이지 및 사회관계서비스(SNS) 채널에서 확인할 수 있다"고 설명했다.