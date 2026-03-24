한국메디칼푸드 ‘미니웰’, 누적 판매 2,000만 개 돌파

케어푸드 전문 기업 한국메디칼푸드(대표 장동한)의 고단백 균형 영양식 ‘미니웰’이 누적 판매량 2,000만 개를 돌파했다고 밝혔다. 2011년 10월부터 집계된 이번 기록은 환자 영양식으로 시작해 시니어와 일반 소비자층까지 고객군을 확대해 온 결과다.
질병관리청의 ‘2024 국민건강영양조사’에 따르면 한국인 3명 중 1명 이상이 아침 식사를 거르고 있으며, 특히 20대는 10명 중 6명이 아침을 거르는 것으로 나타났다. 출근 및 등교 등 바쁜 생활 패턴으로 인해 간편하게 영양을 보충할 수 있는 메디푸드 제품이 직장인과 1인 가구의 식사 대용으로 활용되는 추세다. 한국메디칼푸드 측은 이러한 2030 소비자의 수요 확대가 이번 2,000만 개 판매 달성을 뒷받침했다고 분석했다.
미니웰은 1팩(150ml) 기준 단백질 9g, 총열량 약 200kcal로 설계된 균형 영양식이다. 열량 밀도는 1.33kcal/ml로 효율적인 에너지 보충이 가능해 한 끼 대용으로 적합하다.
한국메디칼푸드는 미니웰을 포함해 현재 60여 종의 제품군을 운영 중이다. 최근에는 영양죽 ‘실버웰’을 리뉴얼하며 중량을 36g으로 늘리고 단백질(6g)과 칼슘(200mg) 함량을 상향 조정하는 등 영양 성분을 강화했다.
한국메디칼푸드 장동한 대표는 “환자를 위한 영양식에서 출발했지만, 최근에는 시니어와 일반 소비자를 위한 제품군까지 확대하고 있다"라며 "앞으로도 맛과 영양, 편의성을 모두 고려한 제품을 선보일 것"이라고 말했다.