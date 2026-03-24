이서진 "텍사스가 대세…넷플릭스와 간다해서 열심히"

배우 이서진이 '이서진의 달라달라'를 선보이는 소감을 밝혔다.

24일 서울 용산구 한강대로 CGV 용산아이파크몰에서는 넷플릭스 새 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 나영석 PD와 김예슬 PD, 이서진이 참석해 이야기를 나눴다.

배우 이서진이 24일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이날 자리에서 이서진은 "'달라달라'가 '뉴욕뉴욕'에서 시작한 것"이라며 유튜브와 tvN에서 공개됐던 '이서진의 뉴욕뉴욕'을 언급했다. 이어 "'뉴욕뉴욕'은 유튜브용으로 촬영했는데 넷플릭스와 가겠다고 해서 열심히 해야겠구나 했다, 넷플릭스라서 뭔가 더 열심히 해야겠다는 마음가짐이 생겼다"고 말해 웃음을 안겼다.

이서진은 텍사스를 선택한 이유에 대해 "텍사스를 처음부터 가려고 한 건 아니었다"며 "뉴욕 동부를 갈지 텍사스를 갈지 두 가지를 준비했는데 스태프들이 텍사스를 가자고 했다"고 밝혔다.

더불어 "아시는 분들은 아시겠지만 요즘 미국에서 텍사스 주가 대세"라며 " 많은 기업들이 이주했고 테슬라나 이런 회사가 다 텍사스에 와있다, 텍사스가 날씨도 좋고 살기 좋아서 '은퇴하면 이런 데 와서 살아야겠다' 했다"고 애정을 보였다.

한편 '이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능이다. 이날 첫 공개.

<뉴스1>