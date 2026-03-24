송하철 목포대 총장 “의대 설립은 정부 권한”…‘순천의대’ 공약 정면 반박

송하철 국립목포대학교 총장이 전남·광주 통합특별시장 선거 과정에서 불거진 의과대학 입지 논란과 관련해 “의대 설립은 특별시장이 아닌 정부 권한”이라며 정치권 공약에 제동을 걸고 나섰다.

송 총장은 24일 전남도의회에서 기자회견을 열고 “의과대학 설립은 법령에 따른 절차로 결정되는 사안으로, 특정 정치인이 입지를 정하거나 결단할 수 있는 문제가 아니다”고 밝혔다.

송하철 국립목포대 총장. 연합뉴스

그는 ‘의대 정원 100명을 목포대와 순천대가 50대 50으로 나눈다’는 주장에 대해서도 “사실과 다르다”며 “정원 50명 규모가 부실 의대라는 주장 역시 근거가 없다”고 일축했다.

특히 강기정 전남광주특별시장 예비후보가 제시한 ‘순천 의대 설립 및 목포 빅4 수준 의료기관 유치’ 공약에 대해 “의료계의 면밀한 분석이나 의료체계 조정 없이 제시된 주장”이라며 “지역민에게 왜곡된 인식을 줄 수 있다”고 비판했다.

이어 “특정 지역에 의대와 대학병원을 신설하겠다는 발언은 양 대학이 추진 중인 통합과 대학병원 설립 합의를 정면으로 위배하는 것”이라며 “결과적으로 대학 통합 자체를 무산시킬 수 있다”고 우려했다.

송 총장은 또 “캠퍼스 부지를 비우고 대학병원 설립 여건을 조성해온 서부권 주민과 대학 구성원들에게 큰 상처를 주는 발언”이라며 강한 유감을 표명했다.

그러면서 “정치권은 권한 밖의 공약을 제시하기보다 의대 설립과 대학병원 구축에 필요한 요건과 절차를 이해하고, 양 대학이 합의에 도달할 수 있도록 지원해야 한다”고 강조했다.

현재 국립목포대학교와 국립순천대학교는 의과대학 설립을 전제로 통합을 추진 중이며, 대학별 의대 정원 배정이 이뤄지는 오는 5월 말까지 통합 절차를 마무리해야 하는 상황이다.

앞서 강 예비후보는 지난 16일 순천시의회에서 “정원 100명 규모 의대를 순천에 통합 설치하고 이에 상응하는 부속 대학병원을 건립하겠다”고 밝혀 목포 지역 정치권과 시민사회의 반발을 불러왔다.