李대통령 "BTS 공연, 韓 홍보에 결정적…사고 없이 잘 됐다"

문체부·행안부 격려…최휘영 장관 "국가브랜드 엄청난 효과"

이재명 대통령은 지난 주말 서울 광화문 광장에서 열린 '방탄소년단(BTS) 복귀 공연'이 "광화문과 대한민국 홍보에 결정적이었던 것 같다"고 24일 평가했다.



이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의에서 최휘영 문화체육관광부 장관의 관련 보고를 받고 "큰 역할을 한 것 같다. 이제 (관광객이) 광화문으로 많이 올 것"이라며 이같이 말했다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 열고 있다. 사진공동취재단

이 대통령은 "기획을 잘해서 잘 진행하셨다"며 "행정안전부나 관련 부처들도 고생했다. 안전 문제를 잘 챙겨서 사고 없이 잘 됐다"고 격려했다.



최 장관은 "생중계를 통해 전 세계 젊은이들의 이목이 서울 한복판 광화문으로 모였다는 점에서 국가 브랜드 차원에서, 또 K컬처의 글로벌 확산을 위해 계산할 수 없는 엄청난 효과를 누렸다고 생각한다"고 자평했고 이 대통령은 "그랬던 것 같다"고 공감했다.



최 장관은 "작년 대비 3월 외래 관광객이 31% 정도 늘고 있다. 특히 10대와 20대가 많이 늘었다"며 "K컬처의 확산에 따른 외래 관광객의 유입이 긍정적 효과를 보고 있다"고 덧붙였다.



최 장관은 행사 당일 관람객 수가 당초 예측치(26만명)에 못 미친 것에 대해서는 "안전 관리를 위해 최대치로 예측했지만 (그것보다) 적었다"고 설명했다.

<연합>