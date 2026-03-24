목포시, ‘세월호 생명기억관’ 주민설명회 개최…추모·치유 공간 조성 본격화

전남 목포시가 해양수산부의 세월호 선체처리계획 이행사업과 관련해 주민설명회를 열고 본격적인 사업 추진에 나선다.

목포시는 오는 31일 오후 2시 국립호남권생물자원관 별동 교육관 대강당에서 ‘세월호 선체처리계획 이행사업’ 설명회를 개최한다고 밝혔다.

가칭 국립세월호 생명기억관. 목포시 제공

설명회에는 해양수산부와 목포시를 비롯해 유가족 단체, 4·16재단, 지역 주민, 시민단체 등이 참석해 용역 결과와 향후 추진 방향을 공유하고 다양한 의견을 수렴할 예정이다.

이번 사업은 ‘가칭 국립세월호 생명기억관’ 조성을 핵심으로, 세월호 선체를 보존하고 추모·교육 기능을 수행하는 국가사업이다.

현재 세월호 참사 선체는 목포신항 철재부두에 거치돼 있으며, 향후 특수 운송장비를 활용해 사업 대상지로 이동하게 된다. 선체는 부식 방지를 위해 하우징 내부에 보존되고, 외부에는 미디어파사드를 활용한 전시 콘텐츠가 조성될 계획이다.

1단계 사업은 목포시 달동 일원 공유수면을 매립해 약 7만6000㎡ 규모로 추진되며, 생명기억관을 중심으로 안전체험관, 생명공원, 주차장 등이 들어선다. 이후 2단계로 ‘국립 메모리얼 콤플렉스’ 조성도 검토되고 있다.

사업은 기초자료 조사용역을 마친 뒤 설계·시공 일괄입찰(T/K) 방식으로 추진되며, 올해 말 착공해 2030년 준공을 목표로 한다.

목포시는 그동안 유가족과 지역사회의 의견을 반영해 추모와 치유 기능을 강화한 공간 조성을 지속 건의해 왔으며, 이번 사업을 통해 생명과 안전의 가치를 담은 상징적 공간으로 발전시킨다는 방침이다.

목포시 관계자는 “유가족과 시민 의견을 충분히 반영해 추모와 치유 기능을 갖춘 공간을 조성하겠다”며 “사업이 차질 없이 추진되도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편 목포시는 해당 시설을 인근 관광자원과 연계해 방문객 유입을 확대하고, 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.