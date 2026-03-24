'야꿍이' 김정태子 "왜 난 미국인이 아니냐"

김정태가 아스퍼거 증후군으로 의심되고 있는 첫째 아들 김지후의 미국행 선언 때문에 부자 갈등을 빚는다.

25일 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 김정태가 '야꿍이'로 유명한 첫째 아들 김지후와 날 선 분위기를 연출한다.

'아빠하고 나하고 시즌3'. TV CHOSUN 제공

16살 생일을 맞은 지후를 위해 김정태는 아들을 위한 생일상을 차린다.

그러나 지후가 생일 소원을 말하자 김정태의 표정이 어두워진다.

후의 소원은 "미국에서 살고 싶다"였기 때문이다. 한국어보다 영어가 편한 지후는 미국에서의 독립을 꿈꾸고 있다.

취미가 물리, 코딩, 애니메이션 제작인만큼 보통의 10대와는 달리 관심사가 특별한 지후는 친구를 사귀는 데 어려움이 있는 상황이다.

그는 자신과 비슷한 사람이 미국에 많이 있다고 생각하고, "같은 관심사를 가진 사람들이 같은 나라에 있다고 생각하면 조금 더 좋은 느낌인 것 같다"며 미국에서 살고 싶은 이유를 밝힌다.

그는 평소 아빠인 김정태에게 "왜 난 미국인으로 태어나지 않았냐"고 이야기하곤 했다고 한다.

지후의 소원을 들은 김정태는 "엄마랑 아빠 없어도 돼?"라며 걱정한다.

이에 지후는 "미국에서 살겠다는 거지. 엄마, 아빠가 미워서 안 보고 싶다는 건 아니다"라고 답한다.

<뉴시스>