국회의원 보궐선거 출마?…이진숙 "당서 요청하면 생각해보겠다"

이정현·장동혁에 "대구시장 예비후보 컷오프 결정 취소해달라"

국민의힘 대구시장 공천에서 컷오프(공천 배제)된 이진숙 전 방송통신위원장은 24일 국회의원 보궐선거 출마 가능성에 대해 "(당의) 요청을 받는다면 그 순간부터 생각해보겠다"고 말했다.



이 전 위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 공천관리위원회에 자신의 대구시장 예비후보 자격 회복을 요구하며 이같이 밝혔다.

국민의힘 공천관리위원회 결정에 따라 대구시장 경선에서 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장이 24일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 경선 결과에 대한 입장을 밝힌 뒤 당사를 나서고 있다. 연합뉴스

그는 "대구시장 말고는 단 한 번도 다른 생각을 한 적이 없다"며 "제가 그런 (보선) 말을 하지 않았기에 자신 있게, 확실하게 말씀드릴 수 있다"고 강조했다.



이어 장동혁 대표를 향해 "공관위 결정을 반려해달라"며 "경선 기회만 주어진다면 대구시민과 당원 선택을 받을 자신이 있다"고 했다.



이정현 공천관리위원장을 향해서도 "공천 배제 결정을 취소해달라"며 "저를 잠시 배제한 것이 대구시민과 당원이 얼마나 이진숙을 지지하는지 확인하는 과정이라 여겨달라"고 촉구했다.



또 공관위에 재심 청구서를 제출했다며 "지금까지 진행 경과를 보시면 소위 '내정설'이 허무맹랑한 설(說)이라는 것을 아실 것"이라고 밝혔다.



대구시장 무소속 출마 가능성에 대해선 "지금 드리는 말씀이 별 큰 의미는 없을 것"이라며 즉답을 삼갔다.



앞서 공관위는 지난 22일 주호영 국회부의장과 이 전 위원장을 컷오프 하며 "국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 필요하다"고 이유를 설명했다.



한편 5선 중진 나경원 의원은 이날 페이스북에 "이진숙 후보는 이 정권의 무도함에 당당히 맞선 분이다. 최전선에서 싸운 투사를 그대로 내쳐선 안 된다"며 "우리 당 대구시장 후보에 현역 의원이 공천된다면 그 자리에 반드시 이진숙 후보를 공천해 줄 것을 공관위와 지도부에 촉구한다"고 썼다.

<연합>