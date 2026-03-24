"버티려니 세금이"…세금 공포에 서울 아파트 매물 8만건 돌파

서울 아파트 매물이 약 9개월 만에 다시 8만건을 넘어섰다. 양도세 중과 유예 종료와 공시가격 상승 여파로 강남3구(강남·서초·송파)와 한강벨트를 중심으로 매물이 늘어난 결과다.

24일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면, 지난 21일 기준 서울 아파트 매매 물건은 8만80건을 기록했다. 이는 지난해 6월11일 8만710건 이후 약 9개월 만에 최고치다.

서울 아파트 매물은 정부가 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치 종료를 공식화한 1월23일 이후, 5만6219건에서 두 달여 만인 3월17일 7만6872건으로 2만653건(36.7%) 늘어났다.

이후 국토교통부가 서울 공동주택 공시가격을 18.67% 인상한 안을 발표하자, 매물은 사흘 만에 3000건 넘게 급증해 21일 8만건을 돌파했다. 이날 기준으로 서울 아파트 매물은 소폭 감소해 7만8454건을 유지하고 있다.

특히 공시가격 인상 발표 직후 보유세 부담이 커진 '강남3구'와 '한강벨트' 등 고가 아파트 밀집 지역 중심으로 매물이 나오고 있다.

17일 이후 1주일간 강남구 아파트 매물은 1만263건에서 1만951건으로 6.7%(688건) 증가해 25개 자치구 중 가장 큰 상승폭을 보였다.

이어 강동구가 4227건에서 4448건으로 5.2%(221건) 늘어 2위를 기록했고, ▲서초구(4.3%, 392건) ▲광진구(4.2%, 55건) ▲용산구(3.5%, 64건) 등 강남3구와 한강벨트 주요 지역들이 매물 증가율 상위권을 차지했다.

매물이 적체되며 서울 아파트 매매가격 하락도 본격화하고 있다.

한국부동산원이 19일 발표한 '3월 셋째 주 주간 아파트가격 동향'에 따르면, 매물 출회가 집중된 강남 3구와 용산구 아파트 매매가격은 4주 연속 하락세를 이어갔다. 구별 매물 증가율 1위를 기록한 강남구 매매가격이 0.13% 떨어진 것을 비롯해, 서초구(-0.15%)와 송파구(-0.16%) 역시 뚜렷한 약세를 보였다.

집값 하락세는 한강벨트로도 확산하고 있다. 매물 증가율 2위인 강동구가 0.02% 떨어지며 2주 연속 하락했고, 성동구(-0.01%)와 동작구(-0.01%)도 하락 전환했다. 이로써 서울 25개 자치구 중 7곳이 하락세를 기록했다.

반면 임대차 시장은 매물이 말라가고 있다. 24일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만6880건으로, 작년 10·15 대책 발표 직전인 10월14일(2만3779건)과 비교해 29.0%(6899건) 감소했다. 특히 양도세 유예 종료를 발표한 1월 23일(전세 2만2156건, 월세 2만628건)을 기점으로는 두 달 만에 전세 물량은 23.8%(5276건), 월세는 24.5%(5053건) 급감했다.

시장에서는 양도세와 보유세 부담, 갱신권 사용 확대 등이 복합적으로 작용하며 당분간 매매 매물 출회 흐름이 이어질 가능성이 크다고 보고 있다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "4월 중순이 토지거래허가 승인 여부의 마지노선이어서 그전까지는 매물이 계속 출회될 가능성이 있다"라며 "임대차시장은 기본적으로 수급에 좌우되는데 보유세 부담의 월세 전가, 계약갱신청구권 사용 증가 등이 맞물리면서 매물 절벽이 심화하고 있다"고 말했다.

<뉴시스>