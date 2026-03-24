HMM, 창립 50주년… “해운 넘어 미래로” 새 비전 선포

HMM이 창립 50주년을 맞아 새로운 비전과 성장 전략을 제시하며 ‘글로벌 톱티어 선사’ 도약 의지를 밝혔다.

HMM은 24일 서울 여의도 본사에서 창립 50주년 기념식을 열고 새 비전 ‘무브 비욘드 메리타임(Move Beyond Maritime)’을 선포했다고 밝혔다. 기념식에는 최원혁 대표이사 사장을 비롯한 임직원 100여명이 참석했다.

24일 HMM 여의도 본사에서 개최된 ‘HMM 50주년 기념식’에서 최원혁 대표가 기념사를 하고 있다. HMM 제공

HMM은 비전 실행 전략으로 ‘W.A.V.E’를 제시했다. 인재(Workforce), 혁신(AX), 가치(Value), 친환경(Eco)을 축으로 한 4대 전략이다. 인재 중심 성과 창출과 인공지능(AI) 기반 업무 혁신, 가치 중심 성장, 친환경 전환을 핵심 방향으로 설정했다.

최 대표는 “지난 50년은 수많은 도전과 위기를 극복해온 시간이었다”며 “모든 성과는 현장에서 헌신한 임직원들의 노력 덕분”이라고 말했다. 그는 이어 “100년 기업을 향한 새로운 항해를 시작해야 할 시점”이라며 “변화와 혁신을 통해 글로벌 톱티어 선사로 도약하자”고 강조했다.

HMM은 1976년 유조선 3척으로 출발해 1980~1990년대 컨테이너·액화천연가스(LNG) 운송 등으로 사업을 확장하며 성장했다. 글로벌 해운 불황으로 위기를 겪었으나, 2020년 초대형 컨테이너선 도입을 계기로 흑자 전환에 성공했다. 2022년에는 영업이익 9조9455억원으로 역대 최대 실적을 기록했다.

최근에는 메탄올·LNG 기반 친환경 선박 확보와 빅데이터 기반 선박 운영 시스템 구축 등 친환경·디지털 전환을 강화하고 있다. HMM은 이번 비전 선포를 계기로 해운을 넘어 종합 물류기업으로의 체질 전환과 미래 성장 기반 확보에 속도를 낼 계획이다.