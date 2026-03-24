김영환 “경찰·공관위 기획된 공작정치…컷오프 민낯 드러났다” [6·3의 선택]

"가처분 심문서 ‘구속영장 신청’이 공천 배제 사유"

“당에 구걸 않겠다…거취는 도민 판단에 맡기겠다”

김영환 충북도지사가 24일 자신의 컷오프(공천 배제)를 ‘경찰 수사 정보와 공천권이 결탁한 추악한 공작정치 의혹’이라고 주장했다.

김 지사는 이날 도청 기자회견에서 “가처분 심의 과정에서 김영환 공천 배제의 추악한 민낯이 드러났다”며 “이번 사안은 단순한 공천 갈등이 아니라 수사권과 공천권이 뒤엉킨 노골적인 공작정치 의혹”이라고 성토했다. 그러면서 “컷오프 다음 날 경찰의 사전 구속영장이 신청됐다”며 ”우연으로 믿으라고 하는 것은 국민을 우롱하는 일“이라고 덧붙였다.

김 지사는 이달 발생한 일련의 과정이 ‘정교하게 짜인 각본’임을 강조했다. 그는 지난 11일 면접 후 16일 컷오프가 발표되자마자 다음 날인 17일 경찰의 사전 구속영장 신청이 속보로 뜬 점을 지목하며 “공천 배제 판단과 수사 정보의 유통, 언론 보도의 확산이 마치 약속이라도 한 듯 한 방향으로 맞물려 돌아갔다”고 비판했다.

특히 해당 영장이 검찰에 의해 단 이틀 만에 반려된 사실을 언급하며 “수사는 미진한데 정치적 처벌만 먼저 집행된 꼴”이라며 “경찰이 왜 질질 끌던 영장을 공당의 공천 일정에 맞춰 청구했는지 그 이유를 명명백백히 밝혀야 한다”고 목소리를 높였다.

김 지사는 공관위의 결정 과정에 대해서도 분노를 드러냈다. 그는 “컷오프 발표 직전 공관위원장에게 전화해 ‘문제가 있다면 소명할 기회를 달라, 이틀만 발표를 연기해달라’고 간절히 호소했다”며 “30년 정치를 명예롭게 마무리할 시간조차 주지 않고 전화를 끊은 지 30분 만에 컷오프를 발표한 것은 이미 결론을 정해놓고 끼워 맞춘 심사”라고 직격탄을 날렸다.

또한 김수민 전 충북도 정무부지사의 추가 공모와 관련해 “현직 지사를 자르는 대안 없이 이런 일이 벌어질 수 있겠느냐”며 “김수민의 출마와 저의 컷오프는 동전의 양면처럼 사전에 기획된 것이 명백하다”고 주장했다. 또 “후보 등록을 위해서는 수십 가지 자료를 준비해야 하는데 사전에 준비하지 않았다면 단기간에 제출이 어려운 구조”라며 “준비 여부 자체가 의문”이라고 했다.

향후 거취에 대해 김 지사는 배수진을 쳤다. 그는 “이제 더 이상 당에 구걸하지 않겠다. 경선 복귀를 위해 애걸복걸할 생각도 없다”고 단호히 선을 그었다. 이어 “이것은 공천 한 번 더 받으려는 문제가 아니라 무너진 당내 민주주의를 지키기 위한 싸움”이라며 “앞으로 한 달간 정치적 접촉을 일절 끊고 도정에만 집중한 뒤 저의 거취는 도민들의 판단에 맡기겠다”고 했다.

김 지사는 법원의 가처분 결과와 지역 여론에 따라 중대 결단을 내릴 수 있음을 시사했다. 그는 “모든 것을 다 열어놓고 생각할 정도로 사태가 심각하다”고 전했다.