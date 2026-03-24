“배트도 없이 맨손으로 야구를?”…베이스볼5 대표팀, 아시아컵 첫 정상 도전

글러브도, 배트도 없다. 오직 고무공 하나로 승부를 가리는 ‘맨손 야구’ 베이스볼5 국가대표팀이 사상 첫 아시아 정상 정복에 나선다.

대한야구소프트볼협회는 27일부터 31일까지 홍콩에서 열리는 제3회 베이스볼5 아시아컵에 국가대표팀을 파견한다고 24일 밝혔다.

대한민국 베이스볼5 대표팀이 27일부터 홍콩에서 열리는 제3회 아시아컵에 출전한다. 대한야구소프트볼협회 제공

이번 대회에는 한국을 비롯해 개최국 홍콩, 일본, 대만 등 총 9개국이 참가한다. 각 팀은 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤, 상위 팀들이 슈퍼라운드와 결승전을 통해 아시아 최강을 가린다.

한국은 홍콩, 방글라데시와 함께 A조에 편성됐다. 월드컵 출전권 확보는 물론, 사상 첫 우승까지 정조준한다.

대표팀은 앞선 두 차례 대회에서 각각 3위(2022년), 4위(2024년)에 머물렀다. 이번 대회를 통해 한 단계 도약하겠다는 각오다.

김영우 감독이 이끄는 대표팀은 주장 이한별과 권종원 등 엘리트 야구 출신 선수들에 더해, 정서영 등 소프트볼 출신 자원을 보강해 전력을 끌어올렸다.

대표팀은 지난 18일부터 강원도 횡성군 횡성국민체육센터에서 기량 향상과 조직력 강화에 초점을 맞춰 국내 강화훈련을 진행했다.

김 감독은 “대표 전원이 열심히 노력한 만큼 ‘그동안 흘린 땀방울은 거짓말하지 않는다’는 말을 새기며 우승으로 태극마크를 빛낼 것”이라고 각오를 밝혔다.

베이스볼5는 글러브와 배트 없이 맨손으로 고무공을 쳐 경기를 펼치는 신개념 야구 종목이다. 빠른 경기 진행과 간편한 규칙으로 전 세계적으로 확산되고 있으며, 2026 다카르 하계 청소년올림픽 정식 종목으로 채택되는 등 국제 스포츠 무대에서도 입지를 넓히고 있다.