경북, 산불피해지 경제회복 싹 틔운다

산림투자선도지구 지정 본격 검토

원스톱 인허가로 민자 유치나서

경북도가 전국 최초로 시행하는 산림투자선도지구 지정을 위한 본격적인 사업 검토에 들어갔다. 산불피해지역의 체계적 복구와 지역 경제활성화를 위해서다.



24일 경북도에 따르면 ‘경북·경남·울산 초대형산불 특별법’에 따르면 도는 지자체에 부여한 규제 완화 권한을 활용해 산업적 기반이 약한 산불피해 5개 시·군에 대한 복구 지원을 본격화한다. 관광과 레저, 스마트농업 등 기반을 구축하고 민간투자를 유치해 일자리 창출을 위한 거점으로 만든다는 구상이다.



도는 지난해부터 산림선도지구 민간투자 전담팀을 운영하며 민간투자 유치 활동을 펼쳐왔다. 발굴된 후보 사업으로는 청송의 산림레저타운과 안동의 호텔·리조트, 안동·영덕의 바이오차 열병합발전소가 있다. 여기에 안동·의성·영양의 농공단지 수직농장과 스마트팜, 영양의 신재생에너지 발전단지 등을 검토 중이다.



도는 후보 사업 가운데 전문가 컨설팅을 진행해 사업의 성숙도와 민간의 자금조달 능력 등 실현 가능성과 사업성을 검토한 후 1호 사업을 선정할 계획이다. 도는 개발사업의 경우 보통 착공까지 인허가 등을 고려할 때 2~3년이 걸리는 만큼 상반기 내 1호 사업을 선정한다는 방침을 세웠다.



산림투자선도지구는 투자자가 원하는 규제 완화 사항을 계획에 반영하면 환경영향평가 인허가 패스트트랙이 가능하다. 수년씩 걸리던 산지관리법과 농지법, 관광진흥법 등 개별 법령에 따른 인허가를 6개월 안에 원스톱으로 처리할 수 있다.



양금희 도 경제부지사는 “산림투자선도지구 1호 사업으로 선정된 사업은 인허가 패스트트랙은 물론 투자보조금과 지역활성화 투자펀드 같은 정부의 정책금융 지원까지 함께 투입해 성공 가능성을 키우겠다”고 말했다.