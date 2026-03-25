불장에 작년 변액보험 46%↑… 신한·KB 2곳 판매 절차 미흡 [경제 레이더]

생보사 9곳 ‘미스터리쇼핑’ 점검

금융감독원이 생명보험사의 변액보험 판매 절차를 점검한 결과 일부 보험사가 ‘미흡’ 평가를 받았다. 변액보험 판매 급증으로 실적 경쟁이 과열되면서 자산운용 방식이나 위법계약해지권 등에 대한 설명은 부족했던 것으로 나타났다.

금감원은 24일 이 같은 내용을 담은 생보사 9개사 대상 ‘미스터리쇼핑’ 결과를 공개했다. 미스터리쇼핑은 고객으로 가장해 판매 절차를 점검하고 제도 개선을 유도하는 제도다. 이번 점검은 지난해 9~11월 판매 실적 등을 고려해 선정된 9개 생보사를 대상으로 진행됐다. 조사원이 직접 설계사와 상담하며 적합성 원칙과 설명의무 등 5개 부문 24개 항목을 평가했다.

금융감독원. 뉴시스

점검 결과 삼성·교보·하나·KDB·ABL 5개사가 ‘우수’ 평가를 받았다. 미래에셋금융서비스는 ‘양호’, 메트라이프는 ‘보통’으로 분류됐고 신한라이프·KB라이프파트너스 2개사는 ‘미흡’으로 평가됐다. 다수 회사가 적합성 원칙을 지키고 투자 위험 등을 적절히 설명했지만, 일부에서는 변액보험의 자산운용 방식과 불완전판매 시 계약을 해지할 수 있는 금융소비자보호법상 위법계약해지권 안내가 부실한 것으로 파악됐다.

보험료 일부를 펀드에 투자하는 변액보험 시장은 최근 빠르게 성장하고 있다. 지난해 변액보험 초회 보험료는 2조8900억원으로 전년(1조9700억원) 대비 46.2% 증가했다. 다만 판매 경쟁이 치열해지며 소비자의 투자 성향에 맞지 않는 상품을 권유하는 등 불완전판매 가능성도 우려되고 있다.

금감원은 변액보험 가입 시 원금이 보장되지 않는다는 점에 유의해야 한다고 강조했다. 보험료 전액이 투자되는 것이 아니라 위험보험료와 사업비를 차감한 나머지 금액이 펀드에 투입되기 때문이다. 특히 가입 초기에는 사업비 비중이 높아 조기 해지 시 해약환급금이 납입 보험료에 크게 미달할 위험이 있다.