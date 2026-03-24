박재현 전처 한혜주, 무속인이었다…"신내림, 무속인의 삶을 살고 있다"

박재현의 전처 한혜주의 직업이 밝혀졌다. TV CHOSUN 제공

배우 박재현의 전처 한혜주의 직업이 밝혀졌다.

24일 밤 방송되는 이혼 부부들의 입장 정리 리얼리티 TV CHOSUN ‘X의 사생활’에서는 ‘서프라이즈’의 장동건으로 불렸던 배우 박재현의 16세 연하 전처 한혜주의 일상과 직업이 공개된다.

이날 VCR에 등장한 한혜주는 딸과 함께 단정한 아파트에서 소소하지만 따뜻한 하루를 시작했다. 이를 본 MC 김구라는 “너무 잘살고 있네”라며 감탄하고, 박재현은 “이혼 후 한혜주가 마련한 집인데 나도 가봤다”고 밝혔다.

박재현의 격한 반응에 스튜디오가 얼어붙었다. TV CHOSUN 제공

하지만 모녀의 평온한 일상을 지켜보던 장윤정이 꺼낸 말을 들은 박재현이 “생각만 해도 기분이 더럽다”고 격한 반응을 보여 스튜디오를 얼어붙게 만들었다.

박재현이 이러한 반응을 보인 이유는 무엇일지 관심이 쏠리는 가운데 이어지는 VCR 속 한혜주는 딸을 어린이집에 보낸 뒤 또 다른 거처로 향했다.

한혜주는 한복 차림으로 나타나 궁금증을 자아냈다. 이내 은밀하게 마련된 공간의 불당 앞에 선 그의 모습이 공개되자, 정경미는 “직업이…?”라며 놀란 표정을 지었다.

무속인의 삶을 살고 있는 한혜주. TV CHOSUN 제공

한혜주는 “제가 일하고 있는 신당”이라며 “이혼 후 무속인의 삶을 살고 있다”고 밝혀 충격을 안겼다.

박재현은 “신내림을 받고 1년 뒤에 말해주더라”고 털어놓았고, 천록담은 말을 잇지 못했다. 한혜주는 “이혼과 동시에 신내림을 받았다. 이혼도 신의 길을 가기 위해 겪은 과정이라고 생각한다”고 덧붙였다.

반전 직업을 밝힌 이후, 한혜주는 배우 못지않은 비주얼을 지닌 훈훈한 돌싱남과 ‘X의 소개팅’에 나섰다.

박재현의 미묘한 표정 속 복잡한 감정에 관심이 모였다. TV CHOSUN 제공

특히 두 사람의 모습을 지켜보던 박재현은 “결혼 생활 당시 스스로 부족했던 부분이 있었다”고 털어놓았던 과거와 대비되는 소개팅남의 태도에 미묘한 표정을 드러내, 그 속에 담긴 복잡한 감정에 관심이 모였다.