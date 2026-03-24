李대통령 “초과 세수로 전시 추경… 빠를수록 효과 커”

국무회의서 정당성·속도전 강조



“퍼주기 얘기, 정치적 선동 인한 오해”

현금보다 지역화폐 활용 필요 언급

중동 비상대응체계 선제 가동 지시



박홍근·황종우 장관 임명안 재가

이재명 대통령은 24일 중동 상황에 따른 경제 불확실성 확대 등을 이유로 편성하는 추가경정예산(추경)을 두고 “빚내서 하는 것이 절대 아니다”며 “예상되는 초과 세수로 하는 것”이라고 강조했다. 이 대통령은 “만약에 초과 세수가 없었다면 빚을 내서라도 (추경을) 해야 한다”며 추경 편성 속도전과 더불어 정당성을 강조하는 데 집중했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “(걷은 세금을) 잘 쓰는 게 정부가 하는 일이지 안 쓰는 게 정부가 하는 일이 아니다”며 이같이 말했다. 추경 편성을 향한 일각의 비판을 언급한 이 대통령은 “‘왜 국민들한테 돈 주려고 그러느냐’ 이런 것이 있는데, 아주 정치적 선동 때문에 생긴 오해들”이라며 “원래 정부는 국민에게 돈을 쓰는 것이다. 그러자고 세금을 걷는 것”이라고 했다. 그러면서 “잘 쓰는 게 유능한 것”이라며 “‘퍼준다’ 이런 얘기를 혹시 하는 사람이 있으면 설득을 잘 해달라”고 지시했다.

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 조현 외교부 장관의 최근 중동 상황 평가 및 대응 방향에 대한 보고를 받고 있다. 청와대통신사진기자단

추경안 편성을 두고서는 신속한 처리를 재차 촉구했다. 이 대통령은 “중동 전쟁의 충격이 갈수록 커지는 상황에서 ‘전시 추경’의 편성과 처리는 빠르면 빠를수록 효과가 배가될 것”이라며 “특히 이번 추경은 ‘국민 체감의 원칙’ 아래 고유가 부담 완화, 민생 안정, 산업 피해 최소화, 공급망 안정, 지방 경기 활성화를 주요 목표로 꼼꼼하게 세부 내용을 설계해달라”고 했다.

특히 이 대통령은 “현금으로 주는 것보다는 지역화폐로 지급해서 그것으로 동네 골목 상권에서, 전통시장에서 영세 소상인들한테 돈을 쓰면 돈이 빨리 돈다”며 지역화폐 활용 필요성을 언급했다.

중동 상황에 대한 장기화 우려가 커지자 이 대통령이 정부 차원의 ‘비상대응 체계’ 선제 가동을 지시하면서 정부는 최악의 상황까지 가정한 대비책을 수립·시행하는 데 총력을 기울일 것으로 보인다. 강유정 청와대 대변인은 사후 브리핑에서 “(이 대통령은) 에너지, 원자재 위기에 선제 대응하기 위해 범정부 비상대응 체계 가동을 지시하며 현 상황의 엄중함을 짚었다”고 전했다. 정부는 김민석 국무총리를 중심으로 하는 대응 체계를 준비 중인 것으로 전해졌다.

한편 이 대통령은 국회에서 여야 합의로 각각 인사청문경과보고서가 채택된 박홍근 기획예산처 장관과 황종우 해양수산부 장관에 대한 임명안을 이날 재가했다.