어르신 생활민원 ‘그냥 해드림’ 與 ‘착붙공약’ 1호

김태년 단장 ‘공약 프로젝트’ 출범

‘소확행’ 李 대선공약 확장판 추진

더불어민주당이 6·3 지방선거 승리를 위해 첫 민생 공약으로 생활불편 해결 공공서비스인 ‘그냥 해드림 센터’를 제시했다. 민주당은 이 같은 민생경제 밀착형 공약을 순차적으로 발표할 예정이다.

더불어민주당 김태년 착!붙는 공약 프로젝트 단장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 착!붙 공약 프로젝트 런칭 행사에서 모두발언을 하고 있다. 최상수 기자

민주당은 24일 김태년 의원을 단장으로 한 ‘민생경제 대도약 추진단’을 출범하고 6·3 지방선거용 첫 정책 공약을 발표하는 ‘착!붙 공약 프로젝트’ 행사를 국회에서 개최했다. 2022년 대선 당시 이재명 후보가 ‘소확행(소소하지만 확실한 행복)’ 공약을 80∼90개 발표했는데 여기서 착안해 민주당도 이번 지방선거를 앞두고 민생경제에 가까운 공약을 발표하겠다는 취지다.



민주당 정청래 대표는 행사에 참석해 “당시 이 후보의 소확행 공약이 좋았다”며 “직접 느끼고 원하는 국민이 민주당에 제안하는 ‘참여형 정책 공약’이라 내용도, 형식도 매우 민주적일 것 같다”고 말했다.



1호 공약은 ‘그냥 해드림 센터’라고 이름 붙인 생활 민원 해결 서비스다. 형광등·전구 교체, 문고리·경첩·방충망 수리, 미끄럼방지 패드 설치 등 일상생활에서 작지만 혼자 해결하기 어려운 불편을 접수해 처리해준다. 65세 이상 노인을 대상으로 지원하며 독거노인이 아니라도 자녀와 떨어져 살거나 노인부부 같은 서비스 수요자는 모두 도움을 받을 수 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 착!붙 공약 프로젝트 런칭 행사에서 기념촬영을 하고 있다. 최상수 기자

이 공약은 이재명 대통령이 경기도지사 시절에 추진했던 ‘그냥드림센터’의 확장판으로, 주민에게 먹거리와 생필품을 지원하는 정책을 생활수리 영역으로 서비스를 확장한 것이다. 민주당에 따르면 이 같은 공약 제안이 200여건 접수돼 있다.