김정은 “韓, 가장 적대국… 핵보유국 절대불퇴”

北 최고인민회의 시정연설서 위협

靑 “적대 언사, 평화 공존 도움 안 돼”

김정은 북한 국무위원장이 한국을 “가장 적대적인 국가”로 규정하며 “우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 무자비하게 대가를 치르게 하겠다”며 대남 적대 기조를 재확인했다. 북한의 핵보유국 지위는 “절대불퇴로 계속 공고히 다질 것”이라고 강조했다.



24일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 열린 최고인민회의 제15기 제1차 회의에서 진행한 시정연설에서 대외정책과 관련해 이런 입장을 밝혔다. 그는 남한에 대해 “가장 명백한 언사와 행동으로 철저히 배척하고 무시하면서 다루어 나갈 것”이라고 말했다.

북한 조선중앙TV는 지난 23일 평양의사당에서 최고인민회의 제15기 1차회의 2일회의를 개최했다고 24일 보도했다. 김정은 국무위원장은 시정연설에서 "우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다"고 밝혔다. 조선중앙TV 캡처

김 위원장은 또 미국을 겨냥해 “세계도처에서 국가 테로(테러)와 침략행위를 자행하고 있다”며 “적들의 감언이설을 배격하고 핵보유를 되돌릴 수 없게 영구화한 우리 국가의 전략적 선택과 결단이 얼마나 정당한가를 엄연히 실증하고 있다”고 주장했다. 이어 “더 이상 우리 국가는 위협을 당하는 나라가 아니며 필요하다면 위협을 줄 수 있는 힘을 가지고 있다”며 “핵보유국의 지위를 굳건히 다지면서 사회주의건설을 부단히 촉진하는 발전방식을 견지한 것이 매우 정당했다”고 밝혔다.



북한은 남한의 국회 격인 최고인민회의를 열어 헌법을 개정했지만 남북 관계를 규정하는 ‘적대적 두 국가론’, 영토 문제 등과 관련한 조문을 새로 만들거나 수정했는지는 공개하지 않았다.



청와대는 24일 김 위원장이 남한을 ‘가장 적대적인 국가’라고 표현한 것에 대해 “적대적 언사가 지속되는 것은 평화 공존에 도움이 되지 않는다”는 입장을 밝혔다. 이어 “한반도에서 남북 모두의 안정과 번영을 담보할 수 있는 길은 대화와 협력을 통한 평화 공존”이라며 “긴 시야를 갖고서 한반도 평화 공존 정책을 일관되게 추진해 나갈 것”이라고 강조했다.