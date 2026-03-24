일본 고교 교과서 “독도는 일본땅” 또 억지

문부과학성 심사 확정… 2027년부터 사용

정부, 日 총괄공사 초치해 강력 항의



고교 검정교과서 또 억지



일본사탐구 등 31종 심사 통과

조선인 강제동원 ‘합법’ 주장도

독도가 일본 고유 영토라는 억지 주장이 담긴 일본 고등학교 교과서가 24일 검정을 대거 통과했다. 정부는 마쓰오 히로타카 주한 일본대사관 총괄공사를 외교부 청사로 초치해 강력히 항의했다.

일본 문부과학성은 이날 교과서 검정 조사심의회 총회를 열고 2027학년도부터 일선 고교 2학년생들이 주로 사용하는 교과서 심사 결과를 확정했다. 이번 검정 대상인 총 224종의 교과서 가운데 사회 과목은 일본사탐구, 세계사탐구, 정치·경제, 지리탐구 등 31종이었고, 대부분이 독도 영유권을 주장하는 일본 정부 견해를 그대로 담았다.

일본 문부과학성이 24일 연 교과서 검정 조사심의회 총회에서 검정에 합격한 고교 사회과 교과서들에 독도가 일본 고유 영토인 ‘다케시마(竹島)’라고 표기돼 있다. 도쿄=유태영 특파원

데이코쿠서원이 펴낸 일본사 교과서 속 지도에는 “기존의 모호했던 국경이 메이지 초기 국제법에 근거한 형태로 획정됐다”면서 “다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)는 1905년 (일본) 시마네현에 편입됐다”는 설명이 달렸다. 수켄출판은 정치·경제 교과서에서 한·일 간에는 “한국이 다케시마의 영유권을 주장하는 문제가 있다”며 “한국은 1952년 다케시마를 포함하는 해역에 어업수역을 일방적으로 설정하고 지금까지도 점거를 계속하면서 국제사법재판소에 이 문제를 회부하는 것도 거부하고 있다”고 주장했다. 그러면서 “일본은 영토 문제에 대해 평화적 해결을 위해 노력하고 있다”고 서술했다.

한반도 출신 노동자 강제동원과 관련해서는 데이코쿠서원이 “일본 통치하의 조선에서는 1939년 일본에서 시행된 국민징용령의 실시가 늦어져 민간 기업에 의한 자유 모집, 1942년 이후 관에 의한 알선이 이뤄졌다”며 “1944년 여름 징용령의 실시가 각의(국무회의)에서 결정되면서 일본으로 데려온 조선인 다수는 탄광업이나 토목업에 종사했다”고 기술했다. 강제성을 부정하고 징용령에 의한 합법적 동원이었다는 주장을 고수한 것이다.

짓쿄출판의 세계사 교과서에는 종군위안부에 대해 “식민지·점령지의 여성 중에는 위안부로서 전장에 보내진 사람도 있다”는 내용이 실렸다.

마쓰오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사가 24일 서울 외교부 청사로 초치되고 있다. 뉴스1

한 외교 소식통은 이와 관련해 “2018년 학습지도요령 고시와 2021년 각의 결정 이후 일본 교과서에서 역사 인식을 희석하는 기술이 지속적으로 이뤄지고 있다”고 지적했다. 일본 정부는 강제동원, 종군위안부와 관련해 ‘연행’, ‘종군’ 등의 표현을 못 쓰도록 해 강제성 및 군·정부의 책임을 희석하도록 하고 있다. 이 같은 억지 주장은 고교뿐 아니라 초등학교와 중학교 교과서에서도 강화되고 있다.

외교부는 이날 대변인 명의 성명을 내 “일본 정부가 자국 중심 역사관에 따라 과거의 역사적 사실을 왜곡하는 고등학교 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 강력히 항의한다”며 즉각 시정을 촉구했다. 성명은 “해당 교과서가 일본군 위안부 피해자 및 강제징용 관련 강제성을 희석하는 등 왜곡된 역사 서술을 포함하고 있는 것에 강한 유감을 표명한다”며 “일본 정부는 그간 스스로 밝혀왔던 과거사 관련 사죄와 반성의 정신에 입각해 역사교육에 임해 나가야 할 것”이라고 강조했다.

교육부 역시 일본 교과서 내용에 대해 유감을 표명했다. 교육부 관계자는 “독도 주권 문제는 물론이고 조선인 강제동원이나 일본군 위안부 문제와 관련해서도 안타까움을 표한다”고 말했다.

다만 최근 한·일 관계 개선 흐름을 반영한 듯 일부 출판사 교과서에는 전향적인 내용도 확인됐다. 도쿄서적은 세계사 교과서에 항일 독립군과 고 손기정 선수의 1936년 베를린올림픽 마라톤 우승 시상식 사진을 실었다. 군국주의 시기 조선인 노동자 동원과 관련해 “일본의 노동력 부족이 심각해지자 조선이나 대만에서도 노동자가 일본으로 이주하거나 강제적으로 동원돼 일하게 됐다”고 서술하기도 했다. 그러나 도쿄서적도 독도에 대해서는 일본 영토라고 주장했다.