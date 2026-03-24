'74명 사상' 안전공업 대표, 화재 후 고성·막말 논란

화재 참사로 74명의 사상자가 발생한 안전공업 손주환 대표이사가 중대재해처벌법 위반 등의 혐의로 입건된 가운데 회사 임원들을 대상으로 막말을 일삼았다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.



24일 한국노총 안전공업지부 등에 따르면 노조는 이날 손 대표의 막말 여부와 관련, 사실관계를 확인하고 있다.

대형 화재로 74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업의 손주환 대표이사가 지난 23일 오후 합동 감식과 압수수색이 진행 중인 안전공업 본사를 떠나고 있다. 연합뉴스

노조에 따르면 손 대표는 이날 이번 화재 참사 관련 언론보도를 두고 일부 직원들을 향해 고함을 지르며 폭언을 한 것으로 확인됐다.



상무, 부사장 등 회사 주요 임원 등을 대상으로 이번 화재 참사 대응과 회사 운영의 미흡함을 들며 고성을 내질렀다는 것이다.



이번 화재로 숨진 일부 희생자와 관련, '불이 난 공장 현장을 한 번 더 살피려다 숨졌다'는 식의 발언도 한 것으로도 전해졌다.



이날 발언은 과거 손 대표가 일부 직원들에게 상습적으로 고함과 폭언을 했다는 언론 보도가 도화선이 된 것으로 보인다.



이에 대해 노조 측은 손 대표가 이번 참사 피해자나 노조원, 노조 관계자들에게 막말이나 고성을 내뱉은 적은 없다고 밝혔다.



노조 관계자는 "발언 등은 본사의 주요 보직자·임원과 동석한 자리에서 나온 것으로 추정된다"고 설명했다.



그러면서 "발언이 나온 정확한 경위를 파악 중"이라고 덧붙였다.



연합뉴스는 이 발언의 배경을 확인하기 위해 안전공업에 수차례 전화했으나 연결되지 않았다.

<연합>