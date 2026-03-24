삼성SDI 핵심소재 중국 탈피… 미국 시장 공략 본격화

핵심소재 탈 중국화로 북미 ESS 시장 공략 강화

삼성SDI가 배터리 핵심 소재의 탈(脫)중국화에 나선다. 북미 에너지저장장치(ESS) 시장 공략 강화를 위한 기반을 마련하자는 취지다.

삼성SDI는 24일 국내 유력 배터리 소재 전문업체인 엘앤에프와 LFP(리튬인산철) 배터리용 양극재의 중장기 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약을 통해 삼성SDI는 내년부터 3년간 ESS용 LFP 배터리 생산에 필요한 양극재 약 1조 6000억원어치를 엘앤에프로부터 공급받는다. 또한 이후 3년간 추가로 공급받을 수 있는 옵션도 받았다.

삼성SDI와 엘엔에프가 LFP 배터리 양극재 중장기 공급 계약을 체결했다. 삼성SDI 제공

삼성SDI는 엘앤에프로부터 확보한 LFP 양극재를 활용해 미국 인디애나주(州)에 있는 스텔란티스와의 합작법인 ‘스타플러스에너지(SPE)’에서 ESS용 배터리를 생산할 계획이다.

SPE는 지난해 4분기부터 일부 생산라인을 전기차용에서 ESS용으로 단계적으로 전환하고 있으며, 올해 4분기부터는 기존의 하이니켈 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 배터리 외에 LFP 배터리도 양산할 예정이다.

현재 국내에서 유일한 각형 배터리 생산업체인 삼성SDI는 이번 엘앤에프와의 계약을 통해 안정적인 국내 소재 공급망을 구축함과 동시에 북미 ESS 시장에서의 경쟁력 우위를 확고하게 다질 것으로 기대된다.

엘앤에프는 지난해 8월 중국 외 기업들 중에서는 처음으로 LFP 양극재 신규 투자를 단행해 현재 연 6만톤 규모의 생산설비 구축을 진행 중이다.

글로벌 배터리 업계에서는 LFP 양극재의 대부분을 중국업체에 의존하고 있으나 최근 미국 정부가 ‘금지외국기관(PFE) 규정’ 등을 통해 원산지 규제를 강화하고 있어 공급망의 탈중국화가 주요 이슈로 부상했다. 이런 상황에서 삼성SDI가 국산 핵심소재의 공급망을 확보함에 따라 경쟁업체들과의 경쟁에서 유리한 입지를 차지한 것으로 평가된다. 특히 최근 북미 시장에서 잇따라 ESS용 배터리 수주를 따내면서 현지 시장 내 영향력을 확대하고 있어 이번 계약의 의미가 더욱 크다는 게 업계의 평가다.

앞서 삼성SDI는 지난해말 미국의 대형 에너지 관련 개발·운영업체와 2조원대의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 체결한 데 이어 지난 16일에도 미국 에너지 전문기업과 1조5000억원 규모의 ESS용 배터리 공급 계약을 체결했다고 발표한 바 있다.

삼성SDI 관계자는 "소재 시장의 탈중국화 수요에 맞춰 선제적으로 국내 업체와 공급 계약을 체결하게 됐다"며 "이번 계약을 통해 북미 시장에서 경쟁력을 한층 강화해 더 많은 비즈니스 기회를 창출할 것"이라고 말했다.