현신균 LG CNS 대표 연임…“AX 기업 입지 다지겠다”

현신균 LG CNS 대표이사 사장이 연임한다. LG CNS는 AI 전환(AX) 기업으로 시장 공략을 강화할 방침이다.

LG CNS는 24일 서울 강서구 본사에서 열린 정기 주주총회에서 현 대표 재선임 안건을 의결했다. 현 대표 임기는 2029년 3월 정기 주총까지 3년간 연장됐다.

현신균 LG CNS 대표. LG CNS 제공

현 대표는 “어려운 경제 여건 속에서도 디지털전환(DX)·AX 전문 파트너로서 성장을 이어가며 연결기준 매출 6조1295억원, 영업이익 5518억원의 역대 최대 경영성과를 이뤄냈다”며 “기업 활동 전반을 AI 중심으로 재편하는 AI 전환이 기업의 필수적인 생존 전략으로 주목받고 있다”고 말했다.

현 대표는 “지난해 LG CNS는 AI, 클라우드 등에서는 기술 리더십을 통해 선도적인 지위를 확고히 했고, 금융·공공 영역에서는 주요 AX 사업을 연이어 수주하며 시장 경쟁 우위를 확인했다”고도 했다.

지난해 성과로는 기업공개(IPO)를 통한 성장 기반 마련, 글로벌 딜리버리 네트워크(GDN)와 AI 네이티브 개발(AIND) 고도화, AX 전문 기술 역량 강화 등을 꼽았다.

현 대표는 “LG CNS는 고객의 AX 여정을 주도하는 AX 컴퍼니(기업)로서 국내 사업에서의 입지를 더욱 확고히 하겠다”고 강조했다. 이어 그는 “새로운 시장을 적극 개척하며 미래 성장을 견인할 핵심 동력을 꾸준히 발굴하겠다”며 “끊임없는 혁신을 통해 굳건히 성장해 나가겠다”고 부연했다.

주총 이후 기자들과의 질의·응답에서는 “피지컬 AI는 로봇 관련 기술 검증(PoC)을 진행 중이며 다양한 영역에서 인수합병(M&A)도 폭넓게 검토하고 있다”고 밝혔다.