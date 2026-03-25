ATR, 글로벌 스마트 로봇 시장 확대 본격화

미국에 본사를 둔 글로벌 로봇 기술 기업 Aether Robotics Company Ltd(이하 ATR)가 AI 기반 스마트 로봇의 상용화를 본격 추진하며 글로벌 시장 확대에 나섰다.

24일 로봇 업계에 따르면 ATR은 청소 로봇, 서빙 로봇, 산업용 자동화 로봇 등 다양한 서비스형 로봇을 개발 및 운영하고 있다. 이는 가정과 사무실, 호텔, 생산 공장 등 환경에서 활용 가능한 솔루션을 제공하는 시스템이다.

ATR 서빙 로봇. 송동근 기자

특히, 첨단 AI 자동화 기술을 통해 운영 효율성을 극대화하고 인건비 절감에 기여한다는 점에서 시장의 주목을 받고 있다.

최근 전 세계적으로 AI와 로봇기술 발전이 가속화되면서 스마트 로봇에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있다.

물류, 의료, 서비스 산업 등 다양한 분야에서 피지컬 AI로의 자동화 전환이 이뤄지며, 스마트 로봇 시장 역시 지속적인 성장세를 보이고 있다.

이런 흐름 속에서 ATR은 선도적인 기술 개발과 함께 실제 사업장에서의 적용 확대를 주요 전략으로 삼고 있다.

로봇을 단순한 기술 제품이 아닌 실용적인 서비스 제공 수단으로 활용함으로써, 새로운 비즈니스 모델을 구축하고 있다는 설명이다.

ATR CI.

현재 한국에서는 여러 기업이 정부의 지원을 받아 노동력을 대체할 스마트 로봇을 자체 개발하고 있다. 하지만 여전히 상당한 규모의 잠재적인 미개척 시장이 존재한다.

ATR은 이러한 기회를 포착해 2025년부터 한국 시장에 본격적으로 진출하는 등 시장 점유율을 확대해 나가고 있다.

ATR 관계자는 “앞으로도 다양한 산업과의 협력을 통해 스마트 로봇의 활용 범위를 넓히고 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라며 “지속적인 기술 혁신을 기반으로 미래형 스마트 라이프 구현에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편, ATR은 글로벌 시장 확대 전략의 일환으로 다양한 지역에서 협력 파트너십을 모색하고 있다.

이를 통해 각 지역 특성에 맞는 서비스 모델을 지속적으로 구축해 나갈 계획이다.