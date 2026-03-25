낮최고 21도 완연한 봄날씨…남부·제주는 비 [오늘 날씨]

뉴시스

수요일인 25일 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 크고 낮까지 남부 지방과 제주도를 중심으로는 비가 내리는 곳이 있겠다.

수도권과 강원도를 제외한 전국은 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다.

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 2~11도, 낮 최고기온은 13~21도로 예상된다.

강원 내륙·산지를 중심으로 0도 안팎이 되겠고 낮 기온은 중부 내륙과 경북 내륙을 중심으로 20도 안팎으로 올라 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15~20도로 크겠다.

건조특보가 발효된 수도권과 강원도, 대전, 충북, 광주, 경북권, 경남(함양)은 대기가 매우 건조하겠고 그 밖의 지역도 대기가 건조하겠다.

새벽부터 경남 남해안에 비가 시작돼 오전부터 그 밖의 전남과 경남권, 전북 남부로 확대되겠고, 낮엔 대부분 그치겠다.

새벽부터 오전 사이 그 밖의 전북과 충남권 남부, 경북권 남부에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △광주·전남(24일 밤부터), 전북 남부 5㎜ 미만 △부산·울산·경남 5㎜ 미만 △제주도 5~20㎜다.

오전부터 제주도 남쪽 먼바다와 제주도 동부·남부 앞바다, 남해 동부 바깥 먼바다에는 차차 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠다.

미세먼지는 수도권·강원영서·충청권·광주·전북·영남권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 다만 전남은 오전까지 '나쁨'일 것으로 보인다.