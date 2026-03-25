트럼프 “이란, 석유·가스, 호르무즈 통행 관련 큰 선물 보내와”

도널드 트럼프 미국 대통령. 뉴스1

도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 이란 측 협상 상대가 ‘선물’을 보내왔다면서 석유·가스 및 호르무즈 해협 통행과 관련된 사안이라고 밝혔다. 또 이란이 핵무기를 보유하지 않기로 합의했다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 마크웨인 멀린 신임 국토안보부 장관 취임선서식에서 “우리는 지금 이란과 협상 중이며, 어제 내가 말한 것이 정확히 맞았다는 것을 보았을 것”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “오늘 세계에서 가장 큰 발전소 중 하나를 공격할 예정이었지만, 협상 중이라는 이유로 이를 보류했다”면서 ‘이란과 대화하게 된 전환점이 무엇인가'라는 질문에 “그들이 우리와 대화하고 있고, 이성적으로 말하고 있기 때문”이라고 답했다.

이어 “모든 것은 이란이 핵무기를 가질 수 없다는 것에서 시작한다”며 “그들은 결코 핵무기를 갖지 않기로 동의했다”고 강조했다.

특히 트럼프는 “사실 그들은 우리에게 선물을 주었는데, 그 선물이 오늘 도착했다”며 “그것은 막대한 금전적 가치를 지닌 아주 큰 선물이었다. 구체적으로 그 선물이 무엇인지는 말씀드리지 않겠지만 대단히 중요한 성과물”이라고 밝혔다.

그러면서 “그들은 앞서 약속했던 대로 이행한 것이고 이는 나에게 있어 단 한 가지 사실을 의미한다”면서 “바로 우리가 올바른 상대들과 거래하고 있다는 점”이라고 덧붙였다.

그는 해당 선물과 관련 호르무즈 해협과 관련된 것이냐는 질문에는 “그렇다. 해협을 통한 흐름과 관련된 사안”이라고 답했다.