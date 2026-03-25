'선행의 아이콘' 이제훈, 서울아산병원 암 환자 치료 지원 위해 발전 기금 1억 원 기부

배우 이제훈. 컴퍼니온

꾸준한 선행의 아이콘인 배우 이제훈이 또 한 번 따뜻한 기부 소식을 전했다.

배우 이제훈은 서울아산병원 측에 암 환자를 위한 첨단 치료 시스템 구축을 위해 서울아산병원에 발전 기금 1억 원을 기부했다고 25일 컴퍼니온 측은 전했다.

이제훈은 "평소 불우환자의 치료 소식을 전해 들으며 멀리서나마 마음을 전할 수 있어 기뻤다"며 "이와 동시에 병원에서 환자분들의 치료에 적극적으로 지원해 주실 수 있도록 병원 발전기금에도 도움을 드리고 싶어, 이번 기부를 결심하게 됐다"고 전했다.

이어 그는 "앞으로도 자주 마음을 전할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

이제훈과 서울아산병원의 인연은 2021년 첫 기부금을 전달하며 시작됐다.

이후로도 그는 불우환자 및 소아청소년 환자의 고통을 덜어주고자 하는 마음으로 꾸준히 기부를 이어온 바 있다.

이외에도 이제훈은 홍보대사로 활동중인 국제구호개발 기구인 옥스팜의 고액기부자 모임 1호 후원자로 아름다운재단, 초록우산 어린이재단에도 고액기부자로 이름을 올린 바 있다.

또 그는 꾸준한 기부를 인정받아 행정안전부 장관 표창까지 수상한 바 있고, 기부 문화에 앞장서는 모습을 보이며 대중들에 선한 영향력을 전파하고 있다.

한편, 이제훈은 지난달 진행한 데뷔 20주년 팬미팅 'Our 20th Moment'가 2회차 전석 매진이라는 뜨거운 반응 속에 성료했다.

그는 오는 2027년 방영 예정인 SBS 새 드라마 '승산 있습니다'(연출 권다솜·극본 정진영, 김의찬 제작 스튜디오S, 아티스트스튜디오)출연을 확정지으며 열일 행보를 이어갈 예정이다.