이제훈, 또 1억 기부…"앞으로도 자주 마음을 전할 것"

배우 이제훈이 기부 소식을 전했다.

25일 이제훈 소속사 컴퍼니온은 "배우 이제훈이 서울아산병원에 1억원을 쾌척했다"고 밝혔다.

그는 병원 발전 기금에 기부 의사를 밝히며, 기부금이 암 환자를 위한 첨단 치료 시스템 구축에 사용되면 좋겠다는 의사를 전했다.

이제훈은 이 병원에 2021년 첫 기부금을 전달하며 인연을 맺었고, 불우환자 및 소아청소년 환자의 고통을 덜어주고 싶다며 기부를 이어왔다.

이제훈은 소속사를 통해 "평소 불우환자의 치료 소식을 전해 들으며 멀리서나마 마음을 전할 수 있어 기뻤다"고 말했다.

또 "이와 동시에 병원에서 환자분들의 치료에 적극적으로 지원해 주실 수 있도록 병원발전기금에도 도움을 드리고 싶어 이번 기부를 결심하게 됐다"고 덧붙였다.

그러면서 "앞으로도 자주 마음을 전할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

이제훈은 홍보대사로 활동 중인 국제구호개발 기구인 옥스팜의 고액기부자 모임 1호 후원자다. 또 아름다운재단, 초록우산 어린이재단에도 고액기부자로 이름을 올렸다.

이제훈은 내년 방영 예정인 SBS 새 드라마 '승산 있습니다' 출연을 확정했다.

<뉴시스>