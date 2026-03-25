“아기 울음소리 더 커졌다”…1월 출생아 수 2만7000명, 7년 만에 최대

1월 합계출산율 ‘1명’ 근접, 증가율로는 ‘역대 2위’

결혼 건수도 동월 기준 8년 만에 가장 많아

1월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)이 0.99명을 기록하며 1명에 근접한 것으로 나타났다. 1월 기준 출생아 증가율도 역대 두 번째로 높았다. 팬데믹 종료 이후 결혼이 늘고, 30대 초반 인구수가 증가한 것 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

경기 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사가 신생아들을 돌보고 있다. 뉴시스

국가데이터처가 25일 발표한 ‘2026년 1월 인구동향’을 보면, 지난 1월 출생아 수는 2만6916명으로 전년 동월 대비 2817명(11.7%) 증가했다. 이는 1년 전보다 11.7%(2817명) 늘어난 것으로, 1981년 관련 통계 작성 이래 지난해 1월(12.5%)에 이어 두 번째로 높은 수치다. 1월 기준 전년 대비 증가 폭도 2011년(4641명) 이후 최대였다.

월별 합계출산율도 전년 대비 0.10명 늘어난 0.99명으로 집계돼 처음으로 0.9명을 넘겼다. 2024년 1월부터 월별 합계출산율은 0.68~0.89명 수준을 오가다 올 1월 최초로 1명에 가까운 합계출산율을 보였다.

출생아 수가 늘어난 배경으로는 30대 인구 증가와 결혼 증가 등이 꼽힌다.

1월 혼인 건수는 2만2640건으로 작년 동월보다 2489건(12.4%) 증가했다. 이는 1월 기준 2018년(2만4370건) 이후 8년 만에 최대 규모다. 지난해 기준 주출산 연령대인 30~34살 인구(349만8000명)가 인접 연령대인 25~29살(326만3000명)이나 35~39살(312만4000명)보다 많은 것도 출생아 증가의 배경으로 꼽힌다.

한편 올 1월 출생아 수보다 사망자 수(3만2454명)가 많아 5539명이 자연 감소했다.