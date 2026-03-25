정부, 중동 비상대응체계 가동한다…靑 비상경제상황실도 운영

金총리 “추경 신속 처리” 재차 당부

정부가 중동발 위기에 선제적으로 대응하기 위해 비상대응체계를 가동한다. 이재명 대통령 주재로 비상경제점검회의를 열고, 청와대 내 비상경제상황실도 별도로 가동한다.

김민석 국무총리는 25일 정부서울청사에서 브리핑을 갖고 “정부는 비상한 상황에 맞춰 비상하게 대응하겠다”며 이같이 밝혔다.

김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제 대응체계 관련 브리핑하고 있다. 뉴시스

최고 컨트롤타워는 이 대통령 주재 비상경제점검회의다. 이를 뒷받침하기 위해 기존 경제부총리 주재 비상경제장관회의를 국무총리를 본부장으로 하는 비상경제본부로 격상, 확대 개편했다. 구윤철 경제부총리는 “대통령 주재 (회의)에서 전체 큰 그림을 그리고, 그걸 실행하기 위해 내각에서 본부를 운영한다”며 “촘촘하게 구조를 짜서 어느 한 군데라도 누수가 생기지 않도록 했다”고 설명했다.

경제부총리는 비상경제본부의 부본부장을 맡아 실무대응반을 총괄한다. 거시경제·물가대응(경제부총리), 에너지수급(산업부장관), 금융안정(금융위원장), 민생복지(복지부장관), 해외상황관리(외교부장관) 5개 분야로 세분화했다. 비상경제본부회의는 당분간 주 2회 열린다.

김 총리는 “위기 대응은 타이밍이 생명”이라며 “민생 방어와 경기 안정을 위한 추경은 선택이 아닌 필수다. 추경의 신속한 처리와 집행에 초당적 협력을 당부드린다”고 강조했다. 전 국민을 향해서도 “대중교통 이용, 생활 절전 등 에너지 절약 운동에 자발적으로 동참해 주시기를 간곡히 부탁드리며 정부의 대응체계를 믿고 정상적인 경제 활동에 전념해 달라”고 당부했다.