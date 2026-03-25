“퇴원환자 돌봄 공백 해소”…종로구, 의료기관 연계 강화 [지금 우리 동네는]

서울 종로구가 퇴원 이후 발생하는 돌봄 공백을 줄이기 위해 지역사회 연계 체계를 구축한다.

구는 서울적십자병원, 로이병원과 ‘퇴원환자 지역사회 돌봄 연계 강화를 위한 업무협약’을 체결하고 퇴원 이후에도 관리가 필요한 주민에게 의료·요양·돌봄 서비스를 통합적으로 제공한다고 25일 밝혔다.

서울 종로구가 지난 24일 서울적십자병원, 로이병원과 ‘퇴원환자 지역사회 돌봄 연계 강화를 위한 업무협약’을 체결했다. 종로구 제공

이번 협약은 27일 시행되는 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’에 맞춘 조치다. 병원 치료 이후 지역사회 돌봄으로 이어지지 못하던 공백을 해소하는 게 골자다.

병원은 퇴원 예정 환자 가운데 돌봄이 필요한 대상자를 발굴해 구에 연계한다. 구는 건강 상태와 생활환경을 종합적으로 고려해 개인별 맞춤형 서비스를 제공하고 안정적인 지역사회 복귀를 지원한다. 주요 내용은 △방문 진료, 퇴원환자 지원 등 보건의료 △신체·정서 통합 건강관리 △장기요양보험 연계 요양 서비스 △긴급·일상 돌봄 등 생활 지원 △주거환경 개선과 주택지원이다.

지원 대상은 일상생활 수행이 어려운 어르신과 65세 미만 장애인(지체·뇌병변)이다. 신청은 거주지 동주민센터에서 가능하다. 정문헌 구청장은 “어르신들께 퇴원 후에도 혼자가 아니라는 확신을 드리고자 한다”며 “정든 종로에서 안심하고 노후를 보낼 수 있게 촘촘한 통합돌봄 체계를 구축하겠다”고 말했다.