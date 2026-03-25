바다 넘는 아미의 ‘스윔’…BTS 따라 韓 숙소 예약 전쟁 불 뿜는다

고양·부산 등 BTS 투어 지역 숙소 검색 폭증

일본·대만 등 아시아 지역 팬덤 움직임 주목

‘BTS 아미노믹스’의 강력한 파급 효과 입증

디지털 여행 플랫폼 아고다는 그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어 일정에 따라 공연 개최지인 고양과 부산 등 지역의 여행 수요가 폭발적으로 증가하고 있다고 25일 밝혔다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 21일 서울 광화문 광장에서 컴백 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)’을 선보이고 있다. 연합뉴스

이번 투어는 멤버들이 약 4년 만에 완전체로 복귀하여 선보이는 첫 무대라는 점에서 그 의미가 남다르다. 전 세계 팬들은 오랫동안 기다려온 멤버들과 함께 다시 한번 찬란한 봄날을 맞이하기 위해 각 개최지에 뜨거운 관심을 쏟아내고 있다.

아고다의 분석 결과에 따르면 월드투어 일정 발표 당일 고양 지역(4월9일, 11~12일)의 숙소 검색량은 전주와 비교해 약 8배라는 기록적인 수치를 보이며 급등했다. 부산(6월12~13일)도 숙소 검색량이 47% 상승하며 꾸준한 수요 증가세를 나타냈다. 방탄소년단의 콘서트 일정에 맞춰 전 세계 팬들이 발 빠르게 숙소 예약에 나선 결과로 풀이된다.

일본, 대만, 필리핀, 홍콩, 중국 순으로 한국행 숙소 수요가 높게 나타나면서 아시아 지역 팬덤의 움직임이 눈에 띈다. 필리핀에서 출발하는 여행객들의 고양·부산 숙소 검색량은 무려 7배 이상 치솟았고 홍콩에서 오는 관광객들의 검색량도 145% 늘어났다. 콘서트 관람을 위해 원정을 계획하는 중국인 팬들의 열의를 반영하듯 이 지역 관광객들의 검색량은 평소보다 2배 이상 증가하는 양상을 보였디고 아고다는 덧붙였다.

디지털 여행 플랫폼 아고다는 그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어 일정에 따라 공연 개최지인 고양과 부산 등 지역의 여행 수요가 폭발적으로 증가하고 있다고 25일 밝혔다. 아고다 제공

이처럼 방탄소년단 팬클럽 ‘아미(ARMY)’의 화력은 국내외를 가리지 않고 나타난다. 고양 공연 기간을 기준으로 해외 여행객의 숙소 검색량은 평소 대비 약 185배라는 경이로운 증가 폭을 기록했으며, 일본, 필리핀, 대만, 중국, 홍콩에서 오는 관광객 순으로 높은 선호도를 보였다. 국내 여행객들의 숙소 검색량이 44배 가까이 증가하며 ‘아미노믹스(ARMY+Economics)’라 불리는 강력한 경제적 파급 효과를 입증하고 있다.

이준환 아고다 동북아시아 대표는 “BTS 월드투어 발표 후, 약 4년 만에 완전체로 돌아온 이들을 보기 위해 전 세계의 팬들이 장거리 이동도 마다하지 않고 있다”며 “아고다의 합리적인 가격의 숙소와 항공을 통해 손쉽게 콘서트 여행을 계획하고 BTS와의 특별한 순간을 누리기 바란다”고 말했다.