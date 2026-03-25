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다한증으로 옷 젖는 불편…바르는 치료로 관리 부담 줄일까

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김희정 기자 hee@segye.com
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다한증은 일상에서 쉽게 드러나는 질환이다. 겨드랑이에 땀이 과도하게 분비되는 경우, 옷이 젖거나 냄새에 대한 걱정으로 대인관계에서 위축을 겪는 환자도 적지 않다.

 

25일 업계에 따르면 최근 이러한 부담을 줄일 수 있는 방식으로, 병원에서 처방 받아 사용하는 바르는 치료가 새로운 선택지로 주목받고 있다. 겨드랑이 다한증 치료를 위한 바르는 전문의약품이 등장하면서, 보다 간편하게 증상을 관리하려는 환자들의 관심도 높아지고 있다.

 

이 치료는 땀 분비를 유도하는 신경 전달을 억제하는 방식으로 작용하며, 땀이 많이 나는 부위에 직접 바르는 형태다. 일상생활 속에서 사용할 수 있어 치료를 지속하는 데 도움이 될 수 있다.

 

신정원 분당서울대병원 피부과 교수는 “다한증은 환자들이 일상에서 겪는 불편이 큰 질환이지만, 치료에 대한 부담 때문에 관리를 미루는 경우도 적지 않다”고 말했다.

 

이어 “바르는 치료는 환자가 생활 속에서 비교적 간편하게 사용할 수 있는 방식이라는 점에서, 치료를 이어가는 데 현실적인 도움이 될 수 있다”고 했다.

김희정 기자

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