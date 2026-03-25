정부 "대전화재 피해자·유가족에 심리·치료·생활안정 지원"

행안부, 중대본 6차 회의 개최…사업장 2865곳 긴급점검

정부는 김광용 중앙재난안전대책본부 차장 주재로 25일 오후 2시 대전광역시청에서 대전 대덕구 공장 화재 중앙재난안전대책본부 6차 회의를 개최했다. 유가족 지원과 재발 방지 대책을 점검하기 위해서다.

회의에는 관계기관이 참석하여 유가족 및 피해자 지원 상황과 사업장 화재 위험 저감을 위한 점검 계획 등을 논의했다.

정부는 유가족 뜻에 따라 장례 절차를 지원하고 전담공무원 배치, 장례비 지급보증, 특별휴가 조치 등을 시행하고 있다. 치료 중인 피해자에 대해서는 치료비 지급보증과 가족 대상 아이돌봄서비스를 지원한다.

22일 대형 화재로 인명피해가 발생한 대전 대덕구 자동차 부품 제조 공장에서 안전보건공단 등 관계자들이 현장을 살펴본 후 나서고 있다.

충청권트라우마센터를 중심으로 유가족과 부상자, 근로자, 현장 투입 인력에 대한 심리 지원도 진행 중이다. 특별교부세와 재난구호지원사업비도 신속 집행해 지원 공백을 최소화할 계획이다.

정부는 중앙합동재난피해자지원센터를 통해 사고 조사 진행 상황을 유가족과 피해자에게 공유하고 사고 원인 조사 참여, 심리지원 등 필요한 사항을 적시에 안내하고 있다.

재발 방지를 위한 점검도 강화한다. 소방청과 고용노동부, 지방정부가 참여하는 합동점검반을 구성해 3월 30일부터 4월 17일까지 절단·단조·열처리 등 화재 위험 공정을 보유한 사업장 2865곳을 점검한다.

전기설비 안전 상태, 건축물 불법 증축 여부, 위험물 취급 상태, 근로자 교육 여부 등을 종합적으로 확인하고 제도 개선 사항도 마련할 계획이다.

고용노동부는 이에 앞서 3월 26일부터 4월 7일까지 건설현장과 제조업 등 고위험 사업장 1000곳을 대상으로 인화성 물질 관리 등 핵심 안전수칙 준수 여부를 긴급 점검한다.

노동자가 직접 위험을 신고할 수 있도록 ‘안전일터 신고센터’와 ‘안전신문고’ 운영을 강화하고, 작업중지 요구권과 신고포상금 제도 개선도 추진한다.

김광용 재난안전관리본부장은 "정부는 피해자 한 분 한 분을 세밀히 살피며 지원하겠다"며 "철저한 원인 조사와 함께 안전한 일터 조성을 위한 근본 대책을 추진하겠다"고 말했다.

<뉴스1>