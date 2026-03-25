[포토] 수지, 사랑스런 볼하트 입력 : 2026-03-25 15:08:43 수정 : 2026-03-25 15:08:42 구글 네이버 유튜브 (서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25/뉴스1 (서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25/뉴스1 (서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25/뉴스1 (서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25/뉴스1 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. <뉴스1> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 뉴스1 이슈 나우 더보기 '슈퍼맨' 김종민, 아빠 되기도 전에 '인생 첫 수유'…육아 풀코스 도전에 진땀 日 유명 여배우 딸, 편의점서 2800원 샌드위치 훔치다 덜미 "혐의 인정"