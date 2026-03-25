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[포토] 수지, 사랑스런 볼하트

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(서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25&#47;뉴스1
(서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25/뉴스1
(서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25&#47;뉴스1
(서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25/뉴스1
(서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25&#47;뉴스1
(서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25/뉴스1
(서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25&#47;뉴스1
(서울=뉴스1) 권현진 기자 = 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25/뉴스1

배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 

<뉴스1>

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