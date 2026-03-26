애경산업, 태광 계열사로 새출발 “글로벌 뷰티 기업으로 도약할 것”

26일 태광그룹 계열사 공식 편입…대대적 조직 개편

2028년까지 화장품 매출 비중 50% 이상으로 확대

제품군별 사업부에서 최종 권한·책임 갖고 과감한 혁신

애경산업이 26일 태광그룹 계열사로 새 출발을 알렸다. 이번 편입을 계기로 통해 글로벌 토탈뷰티 기업으로의 퀀텀 점프를 위한 전략을 펼친다는 계획이다. 지난해 매출의 32% 수준이었던 화장품 매출 비중을 2028년까지 50% 이상으로 확대한다는 비전도 제시했다.

애경산업 본사. 애경산업 제공

애경산업은 이날 태광산업과의 인수·합병(M&A) 절차를 마무리지었다고 26일 밝혔다.

애경산업이 집중 육성할 스킨케어 브랜드는 시그닉(signiq)과 원씽(ONE THING)이다. 이들 브랜드와 함께 ‘에이지투웨니스’(AGE20’S)와 ‘루나’(LUNA) 등 색조 브랜드를 결합해 토탈뷰티 기업으로서 K뷰티 주도권 경쟁에 본격적으로 나선다는 것이 애경산업의 전략이다.

생활용품 부문에서는 ‘케라시스’(KERASYS)와 ‘샤워메이트’(ShowerMate), ‘럽센트’(LuvScent) 등 인기 브랜드를 글로벌 메가 브랜드로 육성할 계획이다.

브랜드 연속성과 시장 신뢰도를 고려해 기존 상호는 그대로 유지한다. 기존 브랜드가 가진 높은 인지도를 활용해 기업·소비자 간 거래(B2C) 시장에 빠르게 안착하겠다는 판단에서다.

애경산업은 화장품과 생활용품의 매출을 동시에 확대하면서도 화장품 매출 비중을 2028년까지 50% 이상으로 높일 계획이다. 또 미주·유럽 시장 공략을 강화해 중국 시장 의존도를 줄여나간다는 방침이다.

조직개편도 단행한다. 제품군별로 사업부를 세분화하고, 각 사업부에 최종 책임과 권한은 부여해 신속한 의사결정과 사업추진이 가능한 조직을 만들 계획이다.

화장품·생활용품 담당 전문조직도 신설하고, 디지털 마케팅을 중심으로 한 채널별·국가별 맞춤형 전략과 실행을 주도한다.

글로벌 시장 공략을 뒷받침할 연구개발, 생산, 물류 등 전반적인 인프라 투자도 병행할 계획이다. 또 외부 전문 인력 확보에도 적극 나설 예정이다.

국내외 소비자와의 접점을 확대하기 위한 홈쇼핑 및 T커머스 채널도 적극 활용해나갈 방침이다. 특히 미디어·커머스에 기반을 둔 새로운 유통 모델 발굴에도 역점을 두기로 했다.

태광그룹이 보유한 섬유·화학 분야의 소재 경쟁력과 애경산업의 생활용품·화장품 제조 기술의 결합이 가져올 시너지도 상당할 것으로 기대된다는 설명이다.

김상준 애경산업 대표는 “태광그룹 계열사로서의 새 출발은 질적인 변화의 중대한 계기가 될 것”이라며 “K뷰티를 대표하는 토탈뷰티 기업으로 도약하기 위해 도전과 혁신을 마다하지 않겠다”고 말했다.