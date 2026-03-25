운동·캠핑의 일상화… 레포츠 라인업 확대 [사회공헌 특집]

롯데홈쇼핑

롯데홈쇼핑 방송에서 선보이는 ‘메종비오비’ 브랜드 캡처. 롯데홈쇼핑 제공

최근 러닝과 캠핑 등 야외활동을 즐기는 이들이 늘어나면서 레포츠 상품 수요가 꾸준히 증가하는 가운데, 기능성과 스타일을 동시에 갖춘 레포츠 의류가 단순히 운동복을 넘어 일상복으로 진화하고 있다.



25일 롯데홈쇼핑에 따르면, 올해 1~3월 레포츠 의류 주문 건수는 전년 대비 약 20% 증가했다.



최근 주목받는 레포츠 대표 브랜드는 ‘메종비오비(BOB)’다. 메종비오비는 2005년 이탈리아에서 시작된 패션 브랜드로, 고급 소재와 핸드페인팅 로고, 자수 디테일 등 디자인이 특징이다.



특히 데일리룩으로 활용 가능한 재킷과 셋업 등이 인기를 모으며 지난해 3월 선보인 방송에서 약 7000세트가 판매됐다. 연간 누적 주문액 200억원을 돌파하며 대표 브랜드로 자리 잡았다.



올해 남성과 유니섹스 제품으로 라인업이 확대된다. 남성고객이 전년 대비 20% 증가하고 스포츠웨어 수요가 확대되자 로고 플레이를 강조한 ‘하이브리드 셋업’과 패치워크 디자인을 적용한 ‘크래프트 아르티코 맨투맨’ 등 신상품 10여종을 순차적으로 선보일 계획이다.



또 다른 브랜드는 중장년층 여성 고객을 겨냥한 ‘에스까다 화이트라벨’과 아웃도어용 ‘노스페이스’다. 이들은 합리적인 가격대 단독 상품으로 호응을 얻고 있다.



롯데홈쇼핑은 올해도 시즌에 맞춘 다양한 단독 상품을 기획해 선보일 예정이다. 본격적인 봄 라운딩 시즌을 맞아 프랑스 골프웨어 브랜드 ‘까스텔바작(CASTEL BAJAC)’을 선보였다. 프랑스 대표 아트 디자이너 기반의 스포츠웨어 브랜드로, 예술과 패션을 결합한 스타일이 특징이다.



이태호 롯데홈쇼핑 잡화레포츠부문장은 “앞으로도 고객 라이프스타일과 취향을 반영한 차별화한 브랜드를 지속적으로 선보이며 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.