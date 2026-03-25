50년 노하우로 K고속도로 해외 수출 질주 [사회공헌 특집]

한국도로공사

‘튀르키예 나카스-바삭세히르’ 노선과 접속 예정인 O-7 고속도로. 한국도로공사 제공

한국도로공사는 지난 50여년간 축적한 고속도로 건설·운영 기술을 바탕으로 K고속도로의 글로벌 시장을 개척하고 있다.



과거 도로공사의 해외 진출이 시공감리나 설계자문과 같은 단순한 기술용역 사업으로 시작했다면, 현재는 투자개발사업에서 운영 및 유지관리 등 장기간 고부가가치 사업으로 영역을 확대하고 있다.



해외사업 첫해인 2005년 4억원 수준에 불과했던 도로공사의 해외사업 수주액은 지난해까지 누적 6838억원을 달성했다. 현재는 전 세계 14개국에서 총 19건의 해외사업을 수행 중이다.



특히 도로공사는 2024년 10월 1606억원 규모의 ‘튀르키예 나카스-바삭세히르 고속도로’ 투자·운영유지관리 사업 수주에 성공한 데 이어 지난해 12월엔 1350억원 규모의 ‘튀르키예 크날르-말카라 고속도로’의 대형 운영·유지관리 사업까지 수주하며 K고속도로의 유럽 진출 거점을 확보했다.



‘튀르키예 나카스-바삭세히르 고속도로’ 사업은 2조6000억원 규모의 고속도로 신설 사업으로 투자개발사업 방식으로 추진된다. 도로공사와 삼성물산 등으로 구성된 컨소시엄은 고속도로 완공 후 15년6개월간 운영 및 유지관리 분야에 참여한다.



도로공사 관계자는 “한국도로공사는 50여년간 쌓아온 노하우를 바탕으로 지난해 해외에서 SOC(사회간접자본) 공기업 최대 규모인 1888억원을 수주했다”며 “민관 협력을 통한 공격적인 사업 발굴과 전략적 접근으로 K도로가 더욱더 세계로 뻗어 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.