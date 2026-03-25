AI 무기 ‘엑사원’ 제조·의료 생태계 확장 [사회공헌 특집]

LG그룹

지난해 7월 진행된 LG AI 토크 콘서트 2025에서 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장이 발표하고 있는 모습. LG그룹 제공

LG그룹이 인공지능(AI) 기술 패권 경쟁에서 두각을 나타낸다. 2020년 설립한 싱크탱크 ‘LG AI연구원’을 앞세워 AI 기술경쟁에서 눈에 띄는 성과를 내고 있다. 일찌감치 AI를 회사의 신성장동력으로 삼고 연구개발과 자본투자에 공을 들여온 구광모 회장의 전략이 빛을 발하고 있단 평가다.



25일 AI업계에 따르면 LG AI연구원의 자체 AI 모델 ‘엑사원(EXAONE)’은 글로벌 시장에서 빠른 속도로 존재감을 높이고 있다. 엑사원은 2021년 국내 최초 멀티모달 AI 모델로 출발했다. 멀티모달이란 언어, 그림, 동영상 모두 처리할 수 있는 AI를 뜻한다. 이후 해마다 진화를 거듭해 온 엑사원은 미국 스탠퍼드대 인간중심AI연구소(HAI) 보고서에서 ‘주목할 만한 AI 모델’로 두 차례나 선정됐다. 특히 최신 모델인 ‘엑사원 4.0’은 마이크로소프트(MS)의 ‘AI 확산 보고서’에서 한국 대표 모델로 선정돼 미국·중국에 이어 세계 3위로 평가받기도 했다.



엑사원 기반의 서비스·솔루션 생태계도 빠르게 확장 중이다. LG그룹 임직원 8만명 중 6만명(75%)이 활용 중인 업무 AI 에이전트 ‘챗엑사원’을 비롯, 데이터 생산성을 최소 1000배 향상시키는 ‘AI 데이터 파운드리’, 기업용 풀스택 솔루션 ‘엑사원 온프레미스’가 계열사 전반에 도입되고 있다. 일례로 LG생활건강은 신물질 발굴 특화 모델 ‘엑사원 디스커버리(EXAONE Discovery)’를 통해 화장품 소재 개발 시간을 획기적으로 단축했다. 또, LG디스플레이는 OLED 제조 공정에 AI 생산체계를 적용해 연간 2000억원 이상의 비용 효과를 창출했다.



LG그룹의 AI 기술은 업무용 도구를 넘어 바이오·의료 분야로 영토를 넓히고 있다. 정밀 의료 AI ‘엑사원 패스 2.5’는 질병 진단 시간을 2주에서 1분 이내로 단축한다. 암 유전자 변이 예측 정확도는 세계 최고 수준인 76.75%에 달한다.



데이터 통합 분석 플랫폼 ‘모이라’는 알츠하이머 예측에서 성과를 내고 있다. LG AI연구원은 미국 잭슨랩과 ‘모이라’를 활용해 공동 연구를 시작했는데, 1년 4개월 만에 알츠하이머병의 예측 정확도를 세계 최고 수준인 92%로 끌어올렸다. 일반적인 임상의의 진단 정확도는 60~70%다.



LG그룹은 AI 인재 양성에도 과감한 투자를 이어간다. ‘세상을 바꾸는 기술과 혁신은 인재에서 시작되고, 이들이 곧 국가 경쟁력의 원천’이라는 구광모 회장의 인재경영 철학을 반영한 것이다. LG그룹은 최근 국내 1호 교육부 공식 인가 사내 대학원인 ‘LG AI대학원’을 출범시켰다. 구 대표가 직접 입학생들에게 축하 편지와 노트북을 전달하며 인재 육성 의지를 드러냈다. 청년 AI 인재 육성 프로그램 ‘LG 에이머스’는 7기 누적 1만7000명을 넘어섰다. 청소년 체험 교육기관 ‘LG디스커버리랩’은 연간 3만3000명 이상에게 무상으로 AI 교육을 제공한다.



LG그룹 관계자는 “많은 사람이 최신 AI 기술을 접하고 학습할 기회를 제공해 국가 경쟁력 향상에 기여할 것”이라고 강조했다.