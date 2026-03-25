HVDC 설비·전력 인프라 확대 ‘정조준’ [사회공헌 특집]

LS그룹

LS전선 강원 동해 공장에서 생산된 해저케이블이 포설선에 선적되고 있는 모습. LS 제공

LS그룹은 인공지능(AI) 데이터센터 확대 등 전력 수요 급증에 대응하기 위한 전력 인프라 통합 솔루션을 제공하고 있다.



LS그룹은 전기동 생산부터 송전과 변전, 배전을 아우르는 전력 인프라 기술력을 갖추고 있다. LS전선과 LS마린솔루션은 해저케이블을 생산하고 포설까지 진행하는 ‘턴키(일괄공급) 솔루션’을 앞세워 수주 경쟁력을 강화했고, LS일렉트릭은 초고전압 직류송전(HVDC) 변환용 변압기 생산 노하우로 대형 수주를 확대하고 있다. LS MnM도 전기동을 뉴욕상품거래소에 등록해 포트폴리오를 다각화했다.



LS그룹은 확대되는 HVDC 시장을 겨냥해 설비 확장에 나섰다. 글로벌 HVDC 시장은 10년간 연평균 8.1% 성장해 2034년 264억달러(약 37조원) 규모에 달할 전망이다. LS전선은 지난해 7월 강원 동해시 해저케이블 공장 내 5동을 준공해 HVDC 해저케이블 생산능력을 기존보다 4배 이상 늘렸다.



LS전선은 지난해 11월 한국전력의 ‘동해안·신가평’ 송전망 구축 사업에 세계 최초로 상용화된 500kV 90도(고온형) HVDC 케이블을 적용해 공사에 착수했다. 지난달에는 북미 지역을 대상으로 7000억원 규모의 345kV 지중 초고압 케이블 및 해저 초고압 케이블을 판매·공급하는 계약을 체결했다. 국내 전선 업체 중 역대 가장 큰 단일 수출 계약이다. 미국 버지니아주에 미국 최대 규모의 해저케이블 공장도 2028년 양산을 목표로 착공했다.