[이코노 브리핑] 공정위, 中TV ‘UHD 오인 광고’에 경고 외

공정위, 中TV ‘UHD 오인 광고’에 경고

국내 지상파 초고화질(UHD) 방송을 직접 수신할 수 없는 TV를 판매하면서 이를 명시하지 않은 중국 가전업체들이 공정거래위원회의 제재를 받았다. 25일 업계에 따르면 공정위는 TCL·샤오미 한국법인의 광고 행위를 ‘기만적인 광고’로 판단하고 경고 처분을 내렸다. 해당 업체들은 TV에 국내 지상파 UHD 방송 표준인 ATSC 3.0 튜너를 탑재하지 않아 별도의 셋톱박스 없이는 방송을 직접 수신할 수 없다.

하나카드 ‘트래블로그’ 절감액 4000억

하나카드는 ‘트래블로그’ 서비스를 통해 고객이 아낀 돈이 누적 4000억원을 돌파했다고 25일 밝혔다. 이 서비스를 이용하면 58종 통화를 무료 환전하고 세계 어디서나 수수료 없이 카드를 쓸 수 있다. 트래블로그 서비스 누적 환전액은 지난 2월 6조원을 돌파했다. 하나카드는 이번 성과를 기념해 자사의 대표 체크카드 상품인 ‘달달 하나 체크카드’ 등 체크카드 3종에 ‘트래블로그 스위치’ 서비스를 확대 적용했다.

삼성페이, 1시간 동안 결제 오류 발생

삼성전자 스마트폰 간편결제 서비스 ‘삼성페이’에서 25일 낮 12시쯤부터 약 1시간 동안 결제 오류가 발생했다. 결제 장애는 일부에서 간헐적으로 발생했고 특정 카드사에 한정된 문제도 아닌 것으로 전해졌다. 삼성전자는 이날 오후 1시20분쯤 서비스가 정상화됐다고 공지하면서 이번 오류가 일시적 트래픽 증가에 따른 것이라고 설명했다. 그러면서 “서비스 안정성 확보를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다. 삼성페이 결제 오류는 이전에도 발생한 바 있다.