안중근 유묵 ‘빈이무첨 부이무교’ 국내 전시

순국 116주기 맞춰 기념관서

26일부터 내달 말까지 공개

안중근 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교’(貧而無諂 富而無驕·가난해도 아첨하지 않고, 부유해도 교만하지 않는다·사진)가 안 의사의 순국 116주기인 26일부터 서울 중구 안중근의사기념관에 전시된다.



25일 국가보훈부에 따르면, 일본 도쿄도는 도쿄도립 로카기념관에서 소장하고 있는 이 유묵을 안중근의사기념관에 6개월간 대여했다. 2009년 국내에 특별전으로 공개된 바 있는데, 이번에는 다음 달 말까지 전시될 예정이다.유묵 공개 행사에 앞서 안중근 의사 순국 116주기 추모식이 권오을 국가보훈부 장관과 김황식 안중근의사숭모회 이사장, 독립유공자 유족 등이 참석한 가운데 안중근의사기념관에서 열린다.