안창호함, K잠수함 최초 태평양 건넌다 [뉴스 투데이]

하와이 거쳐 加까지 1만4000㎞

캐나다·미군과 연합훈련 후 귀환

加 잠수함 수주전 측면 지원도

국내 기술로 만든 3000t급 잠수함 도산안창호함이 한국 잠수함으로는 처음으로 태평양을 횡단한다. 최대 60조원 규모의 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주전 과정에서 이뤄지는 항해다. 국산 잠수함 기술력을 과시하고 캐나다와의 안보협력을 강화하는 방식으로 CPSP 수주전을 범정부적 차원에서 지원하려는 의도로 해석된다.

“무사 귀환을” 진해기지 환송행사 25일 경남 창원시 진해구 해군기지에서 열린 ‘도산안창호함(SS-Ⅲ) 한국·캐나다 연합협력훈련 출항 환송 행사’에서 가족과 지인이 승조원에게 인사하고 있다. 3000t급 잠수함 1번함인 도산안창호함은 이날 진해기지에서 출항해 캐나다 서부 빅토리아까지 우리나라 잠수함 항해 거리로는 역대 최장 기록이 될 편도 약 1만4000㎞를 항해할 예정이다. 창원=연합

해군은 25일 경남 창원시 잠수함사령부 연병장에서 곽광섭 해군참모차장 주관으로 도산안창호함 환송행사를 개최했다. 도산안창호함이 출발하는 진해군항에서 도착지인 캐나다 서부 빅토리아 에스퀴몰트항까지의 항해거리는 편도로만 1만4000여㎞에 달한다. 항해를 마치면 우리나라 잠수함 항해 거리로 역대 최장 기록이 된다.



도산안창호함은 태평양 횡단 중 미국 괌과 하와이에 기항해 군수품을 적재한다. 하와이에서부터는 캐나다 해군 잠수함 승조원 2명(부사관)이 편승해 빅토리아까지 함께 항해한다. 도산안창호함은 캐나다 해군과 연합협력훈련을 실시하고 6월 말 하와이에서 미국 해군이 주관하는 다국적 해상훈련 ‘림팩’(RIMPAC)에 참가한 후 국내로 복귀한다.



캐나다는 신형 디젤 잠수함을 최대 12척 발주하는 CPSP 사업을 진행 중이다. 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄은 한화오션의 3000t급 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 잠수함을 제안해 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 경쟁 중이다. 캐나다는 이달 초 한국과 독일에서 제안서를 받았으며 6월 말쯤 최종 사업자를 발표할 예정이다.