예탁결제원 ‘꿈드림 장학금’… 학교 밖 청소년에 6000만원

한국예탁결제원 KSD나눔재단은 학교 밖 청소년 지원을 위한 ‘꿈드림 장학사업’ 후원금 6000만원을 한국청소년상담복지개발원에 전달했다고 25일 밝혔다.



꿈드림 장학사업은 중등연령(1315세) 장학생에게 중졸 검정고시 합격 시 1인당 최대 100만원, 고등연령(1618세) 장학생에게는 자립능력 개발을 위한 자격증 취득, 직업훈련 비용 등을 1인당 100만원씩 지원한다. 나눔재단은 2024년부터 전국 ‘학교밖청소년지원센터’ 소속 청소년들을 대상으로 꿈드림 장학생을 선발해 지원하고 있다. 올해도 총 50명을 장학생(중등연령 15명, 고등연령 35명)으로 선발했다.



이순호 나눔재단 이사장은 “꿈드림 장학사업을 통해 학교 밖 청소년들이 학업을 지속하고, 자립능력을 카우는 동기가 되어 꿈과 미래를 향해 도전하는 계기가 바란다”고 말했다.