‘스트롱맨’도 봄맞이 샤워

25일 서울 송파구 올림픽로에서 청소작업 관계자들이 봄맞이 올림픽 조형물 세척 작업을 하고 있다. 송파구는 봄을 맞아 올림픽 상징 조형물에 대한 세척 작업을 진행하고 겨우내 쌓인 먼지와 오염물질을 제거해 깨끗하고 상쾌한 모습으로 주민들을 맞이할 예정이라고 전했다. . /2026.03.25 이제원 선임기자

25일 서울 송파구 올림픽로에서 봄맞이 올림픽 조형물 세척 작업이 진행되고 있다. 송파구는 겨우내 쌓인 먼지와 오염물질을 제거해 깨끗하고 상쾌한 모습으로 주민들을 맞이할 예정이라고 전했다.