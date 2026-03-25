“디지털 철도 기반 구축”… LX·KR 협력 강화

한국국토정보공사(LX)와 국가철도공단(KR)이 공간정보 기술을 접목한 철도 인프라 디지털 고도화를 위해 협력 체계를 강화한다.

두 기관은 24일부터 25일까지 충남 공주시 국토정보교육원에서 임원 및 실무진이 참석한 가운데 ‘협력 확대를 위한 합동협의회’를 열고 디지털 기반 국토·철도망 구축을 위한 협업 방안을 논의했다.

한국국토정보공사(LX)와 국가철도공단(KR)의 ‘협력 확대를 위한 합동협의회’에서 이주화(왼쪽 세 번째) 국토정보공사 부사장과 이현철(〃네 번째) 국가철도공단 경영본부장 등 참석자들이 파이팅을 외치고 있다. 한국국토정보공사 제공

이번 협의회는 양 기관의 전문 역량을 결합해 철도 건설 과정에서 국토 정보 활용도를 높이고, 토지 매수와 자산관리의 효율성을 제고하기 위해 마련됐다. 이를 통해 공공 서비스 혁신과 철도 사업 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

양 기관은 회의에서 신규 혁신과제 추진 여부를 검토하고, 지적 기반 고해상도 드론 영상 활용을 미래 협업 과제로 선정했다. 이를 통해 철도 사업의 적기 준공을 지원한다는 방침이다.

또 토지 보상 업무의 투명성 강화를 위해 국·공유지 무상 귀속 협의 조서 작성과 이지목 현황 측량 등 분야에서도 협력을 확대하기로 했다. 데이터 관리 측면에서는 이중 검수 체계를 강화하고 시스템 연계를 최적화해 업무 정확성과 효율성을 동시에 높일 계획이다.

두 기관은 2016년 업무협약 체결 이후 데이터 공유와 공동 과제 추진, 현장 중심 문제 해결 등 다양한 분야에서 협력을 이어오고 있다.

이주화 한국국토정보공사 부사장은 “보상 행정의 효율성을 극대화하고 국가 철도 사업의 추진력을 높이는 계기가 됐다”며 “드론과 지적 정보를 활용한 스마트 국토 관리를 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.